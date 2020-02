Reinbek/Lübeck. Elf Brände soll ein Feuerwehrmann von November 2018 bis Juni 2019 im Süden Stormarns und im Herzogtum Lauenburg gelegt haben. Immer wieder gingen Scheunen und Ställe in Flammen auf, es entstand laut Staatsanwaltschaft ein Schaden von mindestens zweieinhalb Millionen Euro.

Für die Taten fordert die Anklagebehörde nun eine Freiheitsstrafe von zehn Jahren, dazu die Unterbringung in einer geschlossenen psychiatrischen Klinik nach Paragraf 63 des Strafgesetzbuches. Staatsanwalt Florian Büchmann sieht es als erwiesen an, dass der 52 Jahre alte Reinbeker alle elf Brände gelegt hat. Der Angeklagte selbst hatte sich im Prozess vor dem Landgericht Lübeck bis zuletzt nicht zu den Tatvorwürfen geäußert.

Vor seiner Festnahme wurde der Brandstifter von der Polizei observiert

Bei der letzten Tat am 29. Juni 2019 in Kühsen (Kreis Herzogtum Lauenburg) war der Angeklagte von der Polizei observiert und auf frischer Tat ertappt worden. Er sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Bei den übrigen Bränden stützt die Anklage ihren Tatvorwurf auf Indizien. So war das Mobiltelefon der Verlobten des Feuerwehrmannes an vielen Tatorten kurz vor den Bränden registriert worden. Die 36-Jährige hatte im Zeugenstand ausgesagt, sie so dort nie gewesen. Stattdessen habe ihr Freund häufig ihr Handy mitgenommen. Zudem hatten Zeugen in der Nähe mehrerer Tatorte ein silberfarbenes Auto mit einem Ostholsteiner Kennzeichen gesehen – einen Wagen, wie ihn der Angeklagte fährt. In einem Fall war ein solches Fahrzeug sogar den alarmierten Polizisten aufgefallen, als sie auf dem Weg zum Brandort in Reinbek waren.

Staatsanwalt: „Es kann sich nicht um Zufälle handeln“

„Es gibt keine plausible Erklärung für die Vorkommnisse, nichts Entlastendes“, sagte Staatsanwalt Florian Büchmann in seinem Plädoyer am Montagmorgen. „Die einzig plausible Erklärung ist, dass der Angeklagte die Taten begangen hat.“ Bei der Häufung – elf Brände in gut einem halben Jahr – könne es sich auch nicht um Zufälle handeln. „Es besteht für mich kein Zweifel“, so Büchmann weiter.

„Der Angeklagte hat ein halbes Jahr lang einen ganzen Landstrich in Angst und Schrecken versetzt“, sagte Büchmann. Er halte eine Gesamtfreiheitsstrafe von zehn Jahren für angemessen. Zudem erachte er eine Unterbringung des Mannes in einer geschlossenen Psychiatrie für erforderlich. „Wegen seiner Erkrankung sind weitere Taten zu erwarten“, sagte Büchmann. Trotz eines perfekten Lebensumfeldes mit einer deeskalierend wirkenden Partnerin sei es zu Taten gekommen.

Gutachter hatte Unterbringung in Klinik empfohlen

Ein Gutachter hatte zuvor bereits die Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik empfohlen, weil von dem Mann weiterhin eine Gefahr ausgehe. Er diagnostizierte bei dem Reinbeker eine mangelnde Impulskontrolle und Narzissmus. Auf Alltagssituationen wie Streit mit seiner Freundin oder Ärger im Straßenverkehr reagiere er unverhältnismäßig impulsiv, explosiv und teilweise auch aggressiv. So hatte die Verlobte vor Gericht zum Beispiel erzählt, dass bei Auseinandersetzungen schon mal Teller und Tassen durch die gemeinsame Wohnung geflogen seien. „Er hat versucht, mich zu treten, und hat mich auch mal fest am Arm gepackt“, sagte die 36-Jährige.

Der Feuerwehrmann, der zuletzt in einem kleinen Dorf bei Ratzeburg gewohnt hatte und dort auch in der Freiwilligen Feuerwehr gewesen war, war bereits in den 1990er-Jahren wegen Brandstiftung verurteilt worden. Später folgte eine weitere Verurteilung wegen schwerer Körperverletzung. Eine Partnerin soll er fast zu Tode gewürgt haben. Wegen seiner Persönlichkeitsstörung war er bislang zweimal in einer geschlossenen Psychiatrie untergebracht gewesen.

Verteidigung: „Aussage der Freundin ist zu perfekt“

Verteidiger Arne Timmermann kommt in seinem Plädoyer zu einem anderen Ergebnis. Nur zwei der elf angeklagten Brandstiftungen seien seinem Mandanten zweifelsfrei zuzuordnen: die oberservierte Tat Ende Juni 2019 sowie eine Tat in der Nacht zum 18. November 2018 in Duvensee. Damals war das Handy des Angeklagten in der Nähe des Brandortes registriert worden.

In vielen anderen Fällen sei aber nur das Mobiltelefon der Freundin am Tatort festgestellt worden. „Das reicht nicht für einen Tatnachweis und eine Verurteilung“, sagte der Strafverteidiger, der zudem die Glaubwürdigkeit der Aussage der Freundin vor Gericht in Zweifel zog. „Die Aussage ist mit größter Vorsicht zu genießen“, sagte er. „Sie passt einfach zu perfekt.“ Die 36-Jährige gebe für alles eine Erklärung, schließe damit die Lücken der Staatsanwaltschaft. Sie habe vorgegeben, dem Angeklagten nur helfen zu wollen, ihn dann aber „in die Pfanne gehauen“. Es könne auch sein, dass sie mit ihrer Aussage habe sicherstellen wollen, dass ihr Freund so schnell nicht wiederkomme. Er verwies auf eine Beziehung, die von Unterdrückung und Machtmissbrauch gekennzeichnet gewesen sei.

Verteidiger gegen Unterbringung in geschlossener Psychiatrie

Auch die Unterbringung in einer geschlossenen Psychiatrie halte er nicht für gerechtfertigt. Der Sachverständige habe nie mit seinem Mandanten gesprochen, seine Aussage vor allem auf alten Gutachten aufgebaut. Zudem lege der Gutachter eine Brandserie für seine Analyse zugrunde, aus Sicht der Verteidigung gebe es aber nur zwei Taten. Der Verteidiger forderte eine Freiheitsstrafe von maximal drei Jahren für den Reinbeker.

Als ihm die Richterin anschließend das letzte Wort erteilt, äußert sich der Angeklagte zum ersten Mal in dem Prozess, sagt mit kaum hörbarer Stimme: „Ich schließe mich meinem Verteidiger an.“

Das Urteil wollen die Richter noch an diesem Mittwoch um 13.30 Uhr verkünden.