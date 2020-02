Diskussion in Bad Oldesloe

Was bedeutet es, deutsch zu sein? Die Zeit für eine Neudefinition ist reif, meint Ali Can. Der Autor lädt ins Kultur- und Bildungszentrum (KuB) zum Austausch und Diskutieren ein. In seinem Buch „Mehr als eine Heimat: Wie ich Deutschsein neu definiere“ setzt er sich mit Alltagsrassismus und Identität auseinander.

Diskussion So 16.2. 17.00, KuB, Beer-Yaacov-Weg 1, Eintritt: 8,50/ 6,50 (erm.)

Poetry-Slam in Ahrensburg

Wer freche Wortkaskaden, selbst geschriebene Texte, Gedichte und Performances sehen möchte, ist beim Poetry Slam genau richtig. Durch das Programm führt Lennart Hamann. Er wird viele Künstler auf die Bühne rufen, die ihre kurzen Wortzaubereien aufführen. Das Publikum darf entscheiden wer in die Finalrunde kommt.

Poetry Slam Do 13.2., 20.00, Marstall (Reithalle), Lübecker Straße 8, Eintritt 5,- (nur AK)

Von Stormarn nach Lübeck

Am 15. März wird in Lübeck im Großen Haus das Ballettstück von August Bournonville „La Sylphide“ (Foto) aufgeführt. Der Lübecker Theaterbus fährt durch Stormarn, um Interessierte aus der Region zum Theater zu bringen. Haltestellen sind in Grönwohld, Hoisdorf, Ahrensburg, Bargteheide und Elmenhorst vorgesehen.

Theaterfahrt So 15.3., 15.00, Anm. bis 17.2. Theaterbus, Tel.: 0451/708 82 20, Karten ab 36,-

Vortrag in Bargteheide

Salvador Dali war einer der Hauptvertreter des Surrealismus und hatte sowohl Gegner als auch Befürworter. Wie auch immer über den eher scheuen Künstler gedacht wurde, er war eine sehr bedeutende Figur im 20. Jahrhundert. Der Vortrag von Hans Thomas Carstensen in der Volkshochschule (VHS) in Bargeheide soll an ihn erinnern.

Vortrag Do 13.2., 19.30, Volkshochschule, Am Markt 4, Eintritt Ak 8,-

Flohmarkt in Ammersbek

Beim Frühlingsflohmarkt rund ums Kind, den der Förderverein der Kita Bünningstedt organisiert, erhält jeder Verkäufer zur Markierung seiner Ware eine Nummer. Um den Verkauf kümmert sich der Verein. 20 Prozent vom Erlös fließen in Projekte für Kinder. Die Verkaufsnummern gibt’s unter www.foerderverein-kitabue.de.

Flohmarkt rund ums Kind So 8.3., 11.00–13.00, Turnhalle der Grundschule Bünningstedt, Steenhoop 32