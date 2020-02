Bad Oldesloe. Die Autobahnpolizei in Bad Oldesloe hat nach einer gescheiterten Verkehrskontrolle auf der Autobahn 1 sechs Personen vorläufig festgenommen. Die Beamten wollten am Mittwochmorgen in Höhe der Anschlussstelle Bad Oldesloe einen VW-Bus kontrollieren, der in Fahrtrichtung Hamburg unterwegs war. „Der Autofahrer hat das Anhaltezeichen aber missachtet“, sagt eine Polizeisprecherin auf Abendblatt-Anfrage.

Der Grund für die Flucht ist bislang unklar

Der Streifenwagen nahm daraufhin die Verfolgung auf, konnte den VW-Bus kurze Zeit später gegen 8.45 Uhr stoppen. „Die sechs Insassen wurden vorläufig festgenommen“, so die Polizeisprecherin weiter. Warum sie vor der Polizeikontrolle flüchteten, ist nach Polizeiangaben bislang unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Polizisten legen den Fahrzeuginsassen auf der Autobahn Handschellen an

Die Polizisten legten den sechs Fahrzeuginsassen noch auf der Autobahn 1 Handschellen an, hielten sie an der Mittelleitplanke fest. Gegen 9.15 Uhr wurde die Autobahn in Höhe Bad Oldesloe wegen des Einsatzes kurzzeitig gesperrt, inzwischen ist die Strecke aber wieder freigegeben.