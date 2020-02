Bad Oldesloe. Es war eine besonders brenzlige Situation: Am Sonnabendmorgen sind in Bad Oldesloe drei Foodtrucks und ein Imbisswagen-Anhänger in Flammen aufgegangen, die unter anderem mehrere Gasflaschen an Bord hatten. Und: Die Fahrzeuge waren auf einem Parkplatz an der Industriestraße abgestellt – in unmittelbarer Nähe einer Tankstelle.

Das Feuer war am frühen Morgen aus bisher ungeklärter Ursache ausgebrochen. Schon auf der Anfahrt konnten die Feuerwehrleute die dunklen Rauchwolken sehen. Die Rettungsleitstelle twitterte später ein entsprechendes Foto und schrieb: „Einer der wenigen Einsätze, bei denen wir das Feuer, noch vor dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte, wohl sicher bestätigen können.“

Tankstelle wurde mit einem Wasserwerfer geschützt

Die freiwilligen Helfer gingen mit Hilfe von Atemschutzgeräten gegen die Flammen vor. Besonders wichtig war nach Angaben des Einsatzleiters, dass die nahe gelegene Tankstelle geschützt wurde. Dazu bauten die Feuerwehrleute mit einem Wasserwerfer eine sogenannte Riegelstellung auf.

Gefährlich wurden die Löscharbeiten zudem durch mehrere Gasflaschen, die in den Foodtrucks lagerten. Einige brannten ab, andere konnten von der Feuerwehr aus den Fahrzeuge geholt und rechtzeitig mit Wasser gekühlt werden.

Verkaufsraum des „Dänischen Bettenlagers“ musste gelüftet werden

Durch Hitze und Flammen wurde die Fassade der Waschanlage beschädigt. Auch der Verkaufsraum des „Dänischen Bettenlagers“, auf dessen Parkplatz die Trucks abgestellt waren, musste von der Feuerwehr per Druckluft vom Rauch befreit werden.

Die Industriestraße war während der Löscharbeiten komplett gesperrt. Zur Brandursache gibt es bisher noch keine Hinweise. Die Kripo aus Bad Oldesloe hat die Ermittlungen aufgenommen.