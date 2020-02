Reinfeld. Amtsinhaber Heiko Gerstmann bekommt bei der Bürgermeisterwahl am 17. Mai in Reinfeld einen weiteren Konkurrenten: Nachdem bereits die parteilose Mary Rose Wolgast, eine Zollbeamtin, ihren Hut in den Ring geworfen hatte, tritt nun auch Roald Wramp an. Der 48-Jährige ist der gemeinsame Kandidat von CDU, Grünen und Wählergemeinschaft WIR. Auch die SPD-Fraktion unterstützt den Kämmerer des Amtes Nordstormarn.

Wramp lebt seit 2008 in der Karpfenstadt

Wramp gehört keiner Partei an. Er ist verheiratet, hat einen sechs Jahre alten Sohn sowie eine elfjährige Tochter und lebt seit 2008 in der Karpfenstadt. Wramp sagt: „Ich will Reinfeld wieder auf Kurs bringen. Die Stadt hat wirtschaftliche Probleme.“

Grünen-Fraktionschef Geert Karnick begründet die Nominierung: „Insbesondere das Ordnen der Finanzwirtschaft sowie eine Reihe von Bauprojekten werden das Verwaltungshandeln der nächsten Jahre in Reinfeld bestimmen. Als derzeitiger Kämmerer und vormaliger Bauamtsleiter bringt Herr Wramp ideale Voraussetzungen mit.“