Ahrensburg. In den Kreisen Stormarn und Herzogtum Lauenburg kommt es am Montag zu Warnstreiks im privaten Omnibusverkehr. Laut Dienstleistungsgewerkschaft Ver.di dauern sie von Betriebsbeginn bis -ende. In Stormarn sind die Unternehmen Autokraft in Bad Oldesloe, die Ahrensburger Busbetriebsgesellschaft und Dahmetal betroffen. Das bedeutet, dass auch Schulbusse nicht fahren.

Viele Busfahrer scheiden aus Altersgründen aus

Ver.di fordert für die Busfahrer eine Lohnerhöhung um zwei Euro pro Stunde rückwirkend zum 1. Januar, eine Ergänzung der Lohngruppen um eine weitere sowie die Erstattung des GUV-Fakulta-Beitrags. Dieser liegt bei 21 Euro im Jahr und wird an eine gewerkschaftliche Unterstützungseinrichtung gezahlt, die zum Beispiel Rechtsschutz garantiert und bei Gerichtsverfahren die Kosten übernimmt. Der Tarifvertrag soll eine Laufzeit von zwölf Monaten bekommen.

„Die Verkehrsunternehmen haben bereits jetzt Schwierigkeiten, insbesondere junge Menschen für eine Tätigkeit zu begeistern. In den kommenden Jahren werden 40 Prozent der Busfahrer aus Altersgründen ausscheiden. Ein höherer Lohn kann ein Argument für einen Wechsel in den öffentlichen Personennahverkehr sein“, sagt Ver.di-Verhandlungsführer Karl-Heinz Pliete.