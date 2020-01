Bad Oldesloe. Im Januar ist die Arbeitslosenquote im Kreis Stormarn auf 3,3 Prozent gestiegen. Das sind 0,1 Punkte mehr als im Vorjahresmonat und 0,2 Punkte mehr als im Dezember. Genau 4380 Menschen sind aktuell erwerbslos gemeldet.

Die Chefin der Agentur für Arbeit Bad Oldesloe, Heike Grote-Seifert, sieht den Jobmarkt weiterhin in guter Verfassung. „Mit dem Plus von 349 ist die Zahl arbeitsloser Menschen etwas stärker als zum vergangenen Jahreswechsel gestiegen, als die Arbeitslosigkeit um 299 zunahm“, sagt sie. „Der jetzige Anstieg liegt aber auf dem Durchschnittsniveau der letzten sieben Jahre.“ Die aktuelle Zahl sei der zweitniedrigste Januarwert seit Erhebung der Arbeitslosendaten auf Kreisebene 1997.

Fast 2100 offene Stellen sind zu besetzen

Optimistisch stimmt sie der unverändert hohe Stellenbestand. Fast 2100 sozialversicherungspflichtige Stellen sind im Kreis Stormarn zu besetzen. Das sind sogar 0,9 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Im Januar wurden 309 freie Stellen gemeldet, zwei mehr als vor einem Jahr. Die meisten neuen Mitarbeiter werden im Handel, Gesundheits- und Sozialwesen, Baugewerbe und im verarbeitenden Gewerbe gesucht.

„Der Januar ist der Monat, in dem die Arbeitslosigkeit regelmäßig am deutlichsten steigt“, sagt Grote-Seifert. Dafür gebe es mehrere saisonale Faktoren. Zum Jahreswechsel enden viele befristete Arbeitsverträge, außerdem laufen Kündigungsfristen aus. Viele junge Menschen schließen ihre Lehre ab, entweder regulär nach dreieinhalb Jahren Ausbildungszeit oder mit einer Verkürzung.

Geschäftsstelle Ahrensburg hat die niedrigste Quote

Die sogenannte Unterbeschäftigungsquote liegt im Jahresvergleich unverändert bei 4,5 Prozent oder 6025 Menschen. Sie zeigt, wie viele Stormarner insgesamt auf der Suche nach einer Beschäftigung sind. Dazu zählen auch Teilnehmer an Weiterbildungen, krankgeschriebene Erwerbslose sowie Flüchtlinge, die einen Sprach- oder Integrationskurs oder eine Berufsvorbereitung absolvieren.

In den einzelnen Geschäftsstellen haben sich die Arbeitslosenquoten so entwickelt: Ahrensburg 2,8 Prozent (plus 0,1 Punkte zum Vorjahresmonat), Reinbek 3,5 (plus 0,3), Bad Oldesloe 4,0 (plus 0,1), Mölln 4,8 (minus 0,2), Geesthacht 5,8 (plus 0,1).