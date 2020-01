Ahrensburg. Ein 79 Jahre alter Taxifahrer aus Hamburg ist in Stormarn Opfer eines Raubüberfalls geworden. Er wurde mit einer Schusswaffe bedroht, musste sein Taxi ohne Geld und Smartphone verlassen. Der Wagen wurde später in Ahrensburg aufgefunden – ordnungsgemäß verschlossen.

Der Fall beginnt in der Hamburger Mönckebergstraße. Dort steigt am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr ein bisher unbekannter Mann gegenüber dem Kaufhaus Karstadt in das Taxi des 79 Jahre alten Fahrers. Die gemeinsame Fahrt ging in Richtung Nordosten und fand gegen 22 Uhr ein abruptes Ende.

Fahrer musste Geld, Smartphone und Autoschlüssel herausgeben

Auf einem verlassenen Bereich der Landstraße Am Glindfeld in der Nähe von Klein Hansdorf zog der Mann plötzlich eine Schusswaffe, bedrohte den Taxifahrer und forderte ihn auf, das Auto zu stoppen. Nachdem das Taxi stand, musste der Fahrer Smartphone, Bargeld und Fahrzeugschlüssel herausgeben und das Fahrzeug verlassen.

Der Täter fuhr dann mit dem Taxi in Richtung Bargteheide davon. Das Raubopfer ging zu Fuß zum nächstgelegen Haus und verständigte die Polizei. Die begann sofort mit der Fahndung und fand gegen 23.15 Uhr zumindest das Taxi. Es stand in Ahrensburg in der Straße Zum Erlenhof und war verschlossen.

Polizei sucht dringend Zeugen der Tat

Der Täter konnte bisher noch nicht gefasst werden. Deswegen bittet die Kriminalpolizei in Ahrensburg um Mithilfe der Bevölkerung und sucht mögliche Zeugen. Der Mann soll etwa 1.60 bis 170 Meter groß und schlank sein. Er hat kurze, dunkle Haare, trug einen Schnauzbart und ist insgesamt von „gepflegter Erscheinung“.

Die Polizei stellt nun folgende Fragen: Wer kann Angaben zu der Tat und dem Täter machen? Wem sind in der Umgebung der Straße „Zum Erlenhof“ in Ahrensburg das Taxi – dabei handelt es sich um einen beigefarbenen VW Touran mit Hamburger Kennzeichen – oder die beschriebene männliche Person aufgefallen? Hinweise gehen an die Kripo in Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102/8090.