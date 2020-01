Braak/Karlsruhe. Es war ein kühler Junitag im Jahr 2012, wie geschaffen zum Radfahren. Nach der Arbeit an der Hamburger Bundeswehr-Universität stieg Korvettenkapitän Klaus T. (Name geändert) auf sein neues Mountainbike und fuhr los, um die Umgebung zu erkunden. Er war schon auf dem Heimweg, als er in Braak (Kreis Stormarn) vom Heermoorweg, einem für den Autoverkehr gesperrten Weg, in einen noch schmaleren Sackgassen-Feldweg einbog, den er nicht kannte. Rund 50 Meter weiter stieß er auf ein Hindernis, das das Leben des damals 36-Jährigen von Grund auf ändern sollte. Er prallte gegen einen Zaun, der den Weg absperrte, wurde vom Rad geschleudert und brach sich einen Halswirbel. Seitdem ist er querschnittsgelähmt, seinen Rollstuhl muss er mit dem Mund steuern.

Nach einem Prozessmarathon durch zwei Instanzen musste der Bundesgerichtshof (BGH) am Donnerstag klären, wer für den Sturz verantwortlich ist – und wer für die enormen Behandlungskosten aufkommt. Ein Urteil erging allerdings nicht. Der III. Zivilsenat des BGH will zunächst versuchen, einen Vergleich herbeizuführen. Die Zaun-Kon­struktion sei „geradezu tückisch“ gewesen, sagte der Vorsitzende Richter Ulrich Herrmann bei der Verhandlung. „Dass man einen Draht über einen Weg spannt, ist schon heftig.“ Der Mann könne höchstens zu 25 Prozent mitverantwortlich gemacht werden. Damit stünden ihm und der Bundesrepublik mindestens 75 Prozent ihrer Forderungen zu. Das Oberlandesgericht Schleswig hatte zuvor genau umgekehrt geurteilt: Klaus T. treffe mit 75 Prozent die Hauptschuld.

Bundeswehr verklagt Gemeinde Braak

Die Bundeswehr, Arbeitgeber des Korvettenkapitäns noch bis März 2014, will die Folgekosten des Unfalls nicht tragen. Mindestens 582.000 Euro verlangt sie von der Gemeinde Braak und den beiden Jagdpächtern, die damals für die quer über den Feldweg verlaufende Absperrung zuständig waren. Die Bundeswehr führt ins Feld, dass mit dem „ungewöhnlichen und irritierenden“ Zaun die Verkehrssicherungspflicht verletzt worden sei. Er habe nur aus zwei horizontalen Stacheldrähten und einem mittig angebrachten Verkehrsschild für Kraftfahrzeuge bestanden und sei erst aus einer Entfernung von höchstens acht Metern erkennbar gewesen. Ähnlich argumentiert auch der Korvettenkapitän selbst – und fordert ein Schmerzensgeld von mindestens 500.000 Euro.

Der tragische Fall beschäftigt die Gerichte schon seit Längerem. Das Landgericht Lübeck hatte 2016 entschieden, dass weder die Gemeinde noch die Jagdpächter eine Mitschuld an dem Unfall treffe. Klaus T. und die Bundeswehr gingen in die nächste Instanz. Das Oberverwaltungsgericht Schleswig befasste sich ausgiebig mit dem Fall, unter anderem wurde ein Gutachter eingeschaltet. Dessen Expertise trug wesentlich zu einem Vergleichsvorschlag des Gerichts bei. Zu 25 Prozent, so das Gericht, sei der Schaden von der Gemeinde und den Jagdpächtern verursacht worden, zu 75 Prozent aber von dem Mountainbikefahrer.

Wurden die Klickpedalen sein Verhängnis?

Nachdem sowohl Kläger als auch Beklagte diesen Vergleich ablehnten, machte das OLG diese Schuldverteilung zur Basis seines Urteils. Die Bundeswehr und der Korvettenkapitän, die auch damit nicht zufrieden waren, zogen daraufhin vor den Bundesgerichtshof.

Das Oberlandesgericht hatte dem Mountainbikefahrer eine „erhebliche Sorgfaltspflichtverletzung“ attestiert. Er sei mit „zu hoher Geschwindigkeit“ auf dem ihm unbekannten Weg unterwegs gewesen. Zudem habe er sich nicht hinreichend mit dem Bremsverhalten seines relativ neuen Rads befasst. Schon eine kleine Gewichtsverlagerung nach hinten oder eine dosierte Bremsung hätten den Sturz verhindern können. Zum Verhängnis wurde dem Korvettenkapitän nach Überzeugung des Gutachters auch die Tatsache, dass das Rad mit Klickpedalen ausgestattet war. Die Schuhe waren fest mit den Pedalen verbunden, wie es im Rennsport üblich ist. Dies führte dazu, dass der Biker bei seinem Sturz in den Stacheldrahtzaun das Rad hinter sich herzog – es fiel ihm auf den Rücken.

Zaun irreführend, Bundesrepublik hauptschuldig

Rund zwei Stunden lag der bewegungsunfähige Radler auf dem Stacheldraht, bis ihn einer der Jagdpächter fand und den Notarzt verständigte. Ein zehnmonatiger Klinikaufenthalt begann. Der fast zwei Meter große Klaus T. ist dauerhaft vom vierten Halswirbel abwärts gelähmt und braucht mindestens acht Stunden am Tag Hilfe, auch in der Nacht.

Dass das so ist, habe auch am Verhalten der Gemeinde und der Pächter gelegen, so stellte schon das OLG 2016 fest. Der Zaun sei irreführend gewesen. Das Freizeitverhalten habe sich geändert. Im Umfeld von Hamburg müsse man mit Mountainbikern rechnen. Der Stacheldrahtzaun hätte ohne Probleme besser markiert werden können.