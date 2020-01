Reinbek. Der Schriftzug „BrAWO-Point Reinbek“ prangt jetzt an der Reinbeker Bergstraße neben dem Rewe-Supermarkt. Passanten fragen bereits, was denn dort passiert. Ein Blick ins noch spärlich eingerichtete Innere verrät nicht viel. Die Antwort hat Thorsten Ehlers, Leiter des Awo-Sozialkaufhauses in Bad Oldesloe: Der Verband eröffnet am 1. Februar ein Sozialkaufhaus in Reinbek.

Sinnstiftende Beschäftigung für 20 Personen

Die Leitung übernimmt die 37 Jahre alte Einzelhandelskauffrau Ramona Logemann. Die Oldesloerin arbeitete nach ihrer Elternzeit bei Thorsten Ehlers. „Ich freue mich, den Teilnehmern Perspektiven zu geben“, sagt sie. Bis zu 20 Frauen und Männer, die Arbeitslosengeld beziehen, sollen in Reinbek fit für einen neuen Job gemacht werden. Teilnehmer fänden eine „sinnstiftende Beschäftigung“ im Verkauf und in drei Werkstätten, sagt Dagmar Bez, Geschäftsführerin der Awo Bildung und Arbeit gemeinnützige GmbH. „Die konkreten Planungen haben im Spätsommer 2019 begonnen, nachdem das Jobcenter Stormarn Bedarf für seine Kunden in Reinbek und Umgebung bestätigt hatte“, sagt Dagmar Bez. Das Jobcenter finanziert das Projekt.

Ende August war das Sozialkaufhaus „Mehrwert“ in Trägerschaft des Ausbildungsverbunds Stormarn/Lauenburg an der Halskestraße nach neun Jahren geschlossen worden. Der Geschäftsführer berichtete, die Aufträge durch Agentur für Arbeit und Jobcenter seien zurückgegangen. Zudem habe das Glinder Sozialkaufhaus Kaufkraft gebunden.

Kein Möbelverkauf in Reinbek

Im Gegensatz zum Glinder Standort mit 800 Quadratmetern ist der neue Laden in Reinbek mit knapp 300 Quadratmetern eher klein. „Deshalb werden auch keine Möbel angeboten“, sagt Dagmar Bez. Die Regale werden mit Kleidung, Spielwaren, Dekorationsartikeln, Büchern und Hausrat gefüllt. Zwei PC-Arbeitsplätze runden das Angebot ab.

Am Montag, 20. Januar, startet das Team in den renovierten Räumen. Dann können zu den Öffnungszeiten (montags bis donnerstags 9 bis 15.30 Uhr, freitags 9 bis 13 Uhr) Spenden abgegeben werden. Menschen mit geringem Einkommen können in dem Geschäft von Februar an günstig einkaufen.