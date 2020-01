Reinbek. Ab sofort liegt das neue Semester-Programm der VHS Sachsenwald Reinbek und Wentorf im Rathaus, der Gemeindebücherei, der Alte Schule und in Geschäften Wentorfs aus. VHS-Leiter Simon Bauer wartet mit positiven Zahlen auf. „Die Teilnehmerzahlen haben sich leicht erhöht.“ In der Regel pendle sich die Zahl bei etwa 3000 Teilnehmer ein. 2019 kamen etwa zehn Prozent dazu. Das sei auch auf vier Einzelveranstaltungen zurückzuführen, die mit bis zu 160 Besuchern ausverkauft waren.

Elie Levy und Thomas Straubhaar sorgen für volle Häuse

Der weltbekannte Pantomime Elie Levy etwa lockte mit seinem Programm zahlreiche Besucher in die VHS-Turnhalle. Professor Thomas Straubhaar sorgt mit seinen Vorträgen stets für ein volles Haus. Weniger schön sei, dass die VHS nach Wegfall des Victor-Gollancz-Hauses für ihre Gesundheits- und Yogakurse keinen Ersatz habe. So verteilen sich die Kurse auf Orte wie die Ballettschule FvW, Grundschule Klosterbergen oder das Gemeindehaus Nathan Söderblom-Kirche. Der internationale Tag des Yoga am 21. Juni wird auch in Reinbek gefeiert. „Dazu bieten wir zwei Workshops im Festsaal des Reinbeker Schlosses an“, sagt Bauer. Morgens und nachmittags zeigen Isabel Überhoff und Ulrich Ott Übungen, erläutern, welche Wirkungen sie auf Psyche und Gehirn haben.

Neurowissenschaftler Professor Joachim Bauer kommt am Mittwoch, 18. März, um 19 Uhr ins Rathaus. Viele seiner Bücher wurden zu Bestsellern. „Bei der Ankündigung zum Vortrag hatte sich der Fehlerteufel eingeschlichen“, sagt Bauer. Der Experte referiert im Rathaussaal und nicht, wie irrtümlich im Programm angekündigt, im Reinbeker Schloss.

Wer im Februar mitmachen will, muss sich bald anmelden

Besonders freut sich der VHS-Leiter, dass der neue Kursusleiter Christopher Roth an Theaterbesuche und Beschäftigung mit neuen Inszenierungen seines Vorgängers Ralph Fellermann anknüpft. Roth ist Lehrer am Sachsenwaldgymnasium, hat sich als Schwerpunkt seiner Studien mit Dramen der Aufklärung beschäftigt. Mit Ina Hildburg-Schneider hat die VHS eine neue Expertin für den Bereich Kultur und Kunstgeschichte gewonnen. Die Kunsthistorikerin begleitet die Teilnehmer durch Ausstellungen im Bucerius Forum und durch die Hamburger Kunsthalle „auf den Spuren von Max Beckmann“.

In eigener Sache lädt die VHS für 27. Februar zu einem Workshop ein. „Wir wollen wissen, was die Teilnehmer wünschen“, sagt Bauer. Zwölf Personen können beim Workshop mitmachen, Anmeldungen unter https://www.vhs-sachsenwald.de oder Telefon 040/727 32 40.