Satire & Bluesmusik in Reinbek

Das musikalisch-literarische Trio aus Pianist Günther Brackmann, Gitarrist Abi Wallenstein und Schauspieler Charles Brauer bringt Satire zum Thema Kunst, untermalt mit Blues, ins Schloss Reinbek. Brauer trägt Texte von Kästner, Neuss, Gernhardt, Tucholsky und Busch vor.

Satire & Blues Do 23.1., 19.30, Schloss, Schlossstraße 5, Karte 20,–, Vvk.: KulturKasse Stadtbibliothek, Hamburger Straße 8

Bargteheide: Märchenerzählerin verzaubert Zuhörer

Märchenerzählerin Lieselotte Jürgensen verzaubert mit ihren Geschichten junge und ältere Zuhörer im Bargteheider Museum. Die Märchen entführen in eine Welt, in der das Gute über das Böse siegt und der Schwache stark, der Arme reich wird und sich fast alles zum Glücklichen wendet.

Märchenerzählerin So 12.1., 16.30, Museum geöffnet 16.00–18.00, Bargteheider Museum, Hamburger Straße 3, Eintritt frei

Vögel beobachten am Höltigbaum

Was piept denn da? Dieser Frage geht Michael Rademann am kommenden Sonnabend am Höltigbaum nach. Der Ornithologe macht Teilnehmer einer zweistündigen Vogelführung ausführlich mit den gefiederten Wintergästen des Naturschutzgebiets vertraut.

Vogelführung Sa 11.1., 11.00–13.00, Treff: Haus der Wilden Weiden, Eichberg 63, Teilnahme: 5,- für Erwachsene, Kinder kostenlos

Experten reparieren in Reinbek defekte Geräte

Das Repair Café in Reinbek öffnet am kommenden Sonntag zum ersten Mal in diesem Jahr seine Tore. Wer etwas besitzt, das repariert werden muss, kann einfach vorbeikommen. Ehrenamtliche Helfer geben dann ihr Bestes, um defekte Geräte und zerschlissene Gegenstände wieder in Schuss zu bringen.

Repair Café So 12.1., 14.00–16.15, Kirchengemeinde Reinbek-Mitte, Kirchenallee 1, kostenloses Angebot

Bach-Kantate in Bargteheider Kirche

Sopranistin Dorothee Fries, Fabian Kuhnen (Bass) und das Kammermusik-Ensemble Cannachord gestalten einen Kantatengottesdienst der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Bargteheide. Im Mittelpunkt steht die Bach-Kantate „Liebster Jesu, mein Verlangen“, ein musikalischer Dialog zwischen Jesus und der suchenden Seele. Die Predigt hält Pastor Jan Roßmanek.

Gottesdienst So 12.1., 11.11., Bargteheider Kirche, Lindenstraße 2

Bad Oldesloe lädt zum Tanznachmittag ein

Auf zum Tanznachmittag der Stadt Bad Oldesloe: Die musikalische Grundlage für den geselligen Nachmittag mit ausreichend Gelegenheit zu Bewegung und Klönschnack steuert Unterhaltungsmusiker Harry Heldt mit bekannten Schlagern und Evergreens bei. Getränke werden vor Ort zu erschwinglichen Preisen angeboten.



Tanznachmittag Fr 10.1., 14.00, Bürgerhaus, Mühlenstraße 22, Eintritt frei, ohne Anmeldung