Ahrensburger Politiker diskutieren über Schulentwicklungsplan

3830 Schüler besuchen derzeit eine Schule in Ahrensburg. Die Verwaltung geht davon aus, dass die Zahl in den kommenden Jahren kontinuierlich steigen wird und 2023/24 bei rund 4250 liegen wird. Grund für den Anstieg ist vor allem das Neubaugebiet Erlenhof. Die Entwicklung führt zu zusätzlichem Raumbedarf.

Sitzung des Bildungsausschusses Do 9.1., 19.30, Peter-Rantzau-Haus, Manfred-Samusch-Straße 9

Oldesloer Politiker sprechen über das Thema Obdachlosigkeit

Die Oldesloer Politiker beschäftigen sich mit dem Thema Obdachlosenarbeit. In den städtischen Notunterkünften leben 78 Menschen. „Die Rückführung in den freien Wohnungsmarkt gestaltet sich sehr schwierig“, heißt es von der Verwaltung. Insbesondere Familie hätten es schwierig: Vermieter zeigten sich oft stigmatisierend.

Sitzung des Sozialausschusses Mi 8.1., 19.00, Verwaltungsgebäude, Sitzungszimmer 2.09, Markt 5

Bargteheider suchen Standort für eine neue Turnhalle

Was passiert mit der wegen grober Mängel beim Brandschutz nicht mehr zukunftsfähigen Sporthalle am Kopernikus-Gymnasium Bargteheide (KGB)? Vor einem Abriss will die Stadt eine neue Turnhalle bauen, die auch von Vereinen genutzt werden kann. Die Kommunalpolitiker reden jetzt über Standortvarianten.

Sitzung des Bauausschusses Do 9.1., 18.30, Ratssaal, Rathausstraße 24-26

Gericht verhandelt weiter im Mordfall Ivonne Runge

Im Prozess um den Mord an Ivonne Runge wird der letzte Freund der Schlamersdorferin in dieser Woche seine Aussage fortsetzen. Laut Staatsanwaltschaft war er der Grund, warum Ex-Freund Stefan B. die Frau im Oktober 2017 erwürgte. Sie vermutet Eifersucht als Motiv für den Mord. Der Angeklagte hat die Tat gestanden.

Mordprozess Do/Fr 9./10.1. , jeweils 9.00, Landgericht Lübeck, Schwartauer Landstraße 9-11

Stadt Ahrensburg lädt Bürger zum Empfang in den Marstall

Die Stadt Ahrensburg lädt ihre Bürger für Freitag zum Neujahrsempfang ein. Bürgervorsteher Roland Wilde (CDU) und Bürgermeister Michael Sarach lassen das Jahr 2019 Revue passieren und geben einen Ausblick auf 2020. Das Trio Three little Words sorgt für die musikalische Unterhaltung.

Neujahrsempfang der Stadt, Fr 10.1., 19.30, Marstall, Lübecker Straße 8

Eicheder Fußballer spielen in Kiel beim Hallenmasters mit

Die Oberligafußballer des SV Eichede kehren auf die große Bühne zurück: Sie sind am kommenden Sonnabend beim Hallenmasters in der Kieler Sparkassen-Arena dabei, zu dem wieder mehr als 8000 Zuschauer erwartet werden. Gruppengegner sind die beiden Regionalligisten Heider SV und Weiche Flensburg sowie Oberligarivale SV Todesfelde.

Hallenmasters Sa 11.1., 17.45, Sparkassen-Arena, Kiel, Europaplatz