Bad Oldesloe. Der Wollschwalben-Gründerin Helga Denkelmann ist am Sonntag beim Oldesloer Neujahrsempfang der Silberne Ehrenschlüssel der Stadt verliehen worden. Ihr Verein nimmt mit dem Verkauf von gestrickten Kleidungsstücken Geld ein, verteilt die Einnahmen an Vereine und soziale Projekte. „Seit 35 Jahren ist sie in Bad Oldesloe auf Basaren und Märkten anzutreffen und verkauft Gestricktes für den guten Zweck“, sagte Bürgerworthalterin Hildegard Pontow über die diesjährige Preisträgerin. 90.000 Euro habe der Verein von Helga Denkelmann seit Gründung an Kitas, Schulen, Hilfsorganisationen und andere Vereine gespendet.

Verwaltungschef hält Ehrenamt in Bad Oldesloe für unverzichtbar

Der Silberne Ehrenschlüssel ist die höchste Auszeichnung, die Bad Oldesloe an Menschen verleiht, die sich unentgeltlich für die Gemeinschaft einsetzen. „Ohne das bürgerliche Engagement würde unsere Gemeinschaft so nicht funktionieren“, sagte Bürgermeister Jörg Lembke. In seiner Rede gab der Verwaltungschef den rund 300 Gästen auch einen Ausblick darauf, mit welchen Themen sich die Stadt im neuen Jahr wird beschäftigen müssen.

Fachkräftemangel sorgt für Unterbesetzung im Rathaus der Kreisstadt

„Wir haben viel erreicht. Ein neues Gewerbegebiet entsteht und die Arbeitslosigkeit liegt bei nur drei Prozent. Aber wir stehen auch ein paar Problemen gegenüber“, so der Verwaltungschef. So seien wegen des Fachkräftemangels mittlerweile 15 Prozent der Verwaltungsstellen unbesetzt, während viele beschlossene Projekte nicht umgesetzt werden könnten. Lembke lobte die Diskussionskultur auf politischer Ebene: „Ich erlebe hier seit der Kommunalwahl eine gute fraktionsübergreifende Zusammenarbeit.“