Ahrensburg. Die Kantorei der Schlosskirche in Ahrensburg feiert 2020 ihr 60-jähriges Bestehen. Kirchenmusikdirektor Ulrich Fornoff hat für das Jubiläumsjahr ein Programm mit zwölf Veranstaltungen vorbereitet – darunter auch Konzerte zum Mitsingen und für Kinder. „Ich habe die Zahl der Termine bewusst auf durchschnittlich einen pro Monat begrenzt, denn ich möchte den Ereignischarakter wahren“, sagt Fornoff. Zudem gibt es bei rund 30 Gottesdiensten Kirchenmusik zu hören.

Mehr als 200 Menschen singen in den Chören der Schlosskirche. „Das Programm ist geprägt von Eigenproduktionen unserer Chöre“, sagt Fornoff. Er habe darauf geachtet, verschiedene Genres, Formate und Stilrichtungen anzubieten. „Die Spannbreite reicht von ganz alter bis moderner Musik.“ Der Eintritt ist – bis auf zwei Ausnahmen – frei. Eine Kollekte wird aber erbeten.



Januar: Zum Auftakt wird das Publikum zu einem großen Chor. Beim sogenannten Singalong sitzen die Besucher, nach Stimmgruppe verteilt, in der Schlosskirche: Soprane rechts unten, Altstimmen links unten, Bässe auf dem Chorpodest im Altarraum und Tenöre auf der Empore. Dann wird gemeinsam das Weihnachtsoratorium 1-6 von Johann Sebastian Bach gesungen. „Alle Teilnehmer müssen das Stück schon mal gesungen haben“, betont Fornoff. „Die Noten müssen mitgebracht werden.“ Für Laien sei die Veranstaltung nicht gedacht. Begleitet wird der Chor vom Ahrensburger Kammerorchester und Andreas Fabienke an der Orgel. Die Veranstaltung am Sonntag, 12. Januar, beginnt um 16 Uhr.



Februar: Pastor Helgo Matthias Haak leitet den Festgottesdienst zum Jubiläum am Sonntag, 16. Februar. Los geht es um 11 Uhr. Gespielt wird eine der beliebtesten Messekompositionen von Joseph Haydn: die Missa brevis sancti Joannis de Deo in B-Dur. Zu hören sind Franziska Stürzel (Sopran), die Streicher des Ahrensburger Kammerorchesters, Henning Albrecht (Truhenorgel) und die Kantorei der Schlosskirche unter der Leitung von Ulrich Fornoff, der in diesem Jahr sein 30-jähriges Dienstjubiläum in Ahrensburg feiert. Im Anschluss ist ein Empfang im Gemeindesaal geplant.



März: Mit einem Taizé-Gottesdienst geht es am Sonntag, 22. März, um 11 Uhr weiter. An der Orgel spielt Henning Albrecht. Die Kantorei und der Gospelchor der Schlosskirche singen bei dieser Veranstaltung erstmals gemeinsam. Auch die Besucher werden einbezogen, die ganze Kirche soll erklingen. Die Predigt hält Angelika Weißmann.



Mai: „S(w)inget dem Herrn ein neues Lied“ lautet das Motto des Orgelkonzertes am Sonntag, 10. Mai, um 17 Uhr. Andreas Fabienke spielt unter anderem Popularmusik von Thomas Riegler.



Juni: Lateinamerikanische Musik gibt es beim Gottesdienst am Sonntag, 21. Juni, um 11 Uhr zu hören. Der Gospelchor der Schlosskirche singt die Misa de Solidaridad von Thomas Gabriel. An der Flöte sind Kerstin Garthe und Amelie Gönnenwein zu hören, an der Gitarre Michael Schäfer, am Klavier Sven Klammer.

Am Nachmittag um 17 Uhr präsentiert der Kinderchor das Singspiel „Noah und die große Flut“ von Dagmar und Klaus Heizmann auf. Als Erzählerin fungiert Ulrike Fornoff, Henning Albrecht spielt Klavier, Lina Braren Klarinette.



September: Nach den Sommerferien geht es am Sonntag, 6. September, um 17 Uhr mit dem 7. Wandelkonzert im Schlossensemble weiter – einem gemeinsamen Programm von Schloss, Schlosskirche und Marstall.

Am Sonntag, 27. September, ist das Singspiel „Mirjam – oder: ein Binsenkorb Hoffnung“ zu hören. In diesem Familiengottesdienst tritt der Kinderchor der Schlosskirche auf.



November: Die Gospelmesse „Sing to God“ von Kai Lünnemann ist für Sonntag, 8. November, geplant. Neben dem Gospelchor der Schlosskirche sind ab 17 Uhr Wiebke Krull (Sologesang), Sven Klammer (Klavier), Michael Schäfer (E-Bass) und Sönke Herrmannsen (Percussion) zu hören. Karten gibt es für acht bis zwölf Euro bei der Buchhandlung Stojan (Hagener Allee 3a).

Am ersten Advent (29. Dezember, 17 Uhr) bietet die Kirche ein offenes Singen von Gospels sowie neuen deutschen Advents- und Weihnachtsliedern an.



Dezember: Mit „Der Messias“ von Georg Friedrich Händel feiert die Kantorei am Sonntag, 13. Dezember, um 16 Uhr das Festkonzert zum Jubiläum. Mit dabei sind das Ahrensburger Kammerorchester, Andreas Fabienke (Orgel), Dorothee Fries (Sopran), Joachim Duske (Tenor), Andrea Heß (Alt) und Christfried Biebrach (Bass). Karten gibt es für 15 bis 25 Euro bei der Buchhandlung Stojan.

Festliche Barockmusik ertönt beim Weihnachtskonzert am Freitag, 25. Dezember, um 21 Uhr. Ulrich Fornoff (Orgel) spielt mit dem Kammerorchester.