Glinde. Mal rockig, mal bewegend, mal amüsant, mal gesellig – Glindes Kulturjahr 2020 bietet wieder die volle Bandbreite. Termine für Großveranstaltungen wie den Autofrühling und das Marktfest stehen bereits fest. Auch der Vorhang im Theater im Forum öffnet sich wieder zur neuen Spielsaison. Mehr als 50 Termine vom 9. Januar bis zum 12. Dezember sind festgelegt. Wer mag, kann sie sich vormerken.

Glinde Rockt mit den Crazy Crackers und Burn

Hamburger Kammerspiele mit „Lebensraum“.

Foto: Kammerspiele

Am Sonntag, 12. Januar, um 11 Uhr begrüßt die Stadt offiziell das neue Jahr beim Empfang im Bürgerhaus. Schon an den Tagen davor öffnet das Gutshaus für die Vorstellung des Filmdramas „Der Klavierspieler vom Gare du Nord“ am Donnerstag, 9. Januar, um 19.30 Uhr sowie für das Konzert des Ensembles Rose & Champagne (10. Januar, 19 Uhr, Eintritt: 17 Euro). Nach weiteren klassischen Musikabenden wie dem beliebten Neujahrskonzert mit dem Felix-Mendelssohn-Jugendorchester, kehrt am Sonnabend, 8. Februar, die Rockmusik in die Stadt ein. Der Verein Theoter ut de Möhl präsentiert ein Live-Rock-Event, das um 19 Uhr im Bürgerhaus, Markt 2, startet. „In 2020 haben wir ein zweites Mal die Crazy Crackers auf der Bühne“, freut sich Wolfgang Pohlmann, der die Rockparty seit 2015 organisiert.

In mehr als 25 Jahren haben sich die Crazy Crackers einen Namen in der Region gemacht und überzeugen ihr Publikum immer wieder mit echtem Rock ’n’ Roll. Mit von der Partie sind auch die sechs Musiker der Cover-Gruppe Burn, die das Publikum mit in die Blütezeit der Rockmusik – die 70er- und 80er-Jahre – nehmen wollen. Zu Gitarre, Bass und Schlagzeug werden Snacks und Getränke serviert. Tickets für Glinde Rockt sind von Sonnabend, 4. Januar, an zum Preis von zehn Euro bei Edeka Meyer (Möllner Landstraße 24) sowie in der Bücherkate (Dorfstraße 2) erhältlich.

Ohnsorg-Theater kommt ins Forum

Genau eine Woche später, am 15. Februar, startet die Triglindeade um 14 Uhr am Bürgerhaus. Traditionell laden Heimat- und Bürgerverein, Europa-Union sowie TSV Glinde zu einer Fünf-Kilometer-Wanderung ein.

Im Februar geht auch die Saison im Theater im Forum weiter. Nach dem Neujahrskonzert öffnet sich der Vorhang hier für sechs weitere Vorführungen in diesem Jahr. Das Theater Hamburger Kammerspiele kündigt für Sonnabend, 8. Februar, einen Abend an, der manchem unter die Haut gehen wird.

Hinter dem Stück „Lebensraum“ verbirgt sich eine Geschichte, die in naher Zukunft spielt. Der deutsche Bundeskanzler lädt Juden aus der ganzen Welt ein, nach Deutschland zurückzukehren – eine Wiedergutmachung für die Millionen Morde zur Zeit der Nazi-Diktatur, die verschiedene Reaktionen auslöst. Zur Theatersaison in Glinde kommt auch das Ohnsorg-Theater („Champagner zum Frühstück“) wieder ins Forum. Kartenpreise beginnen bei 16 Euro.

Im Juni gibt es wieder den Fischzug und Bauernmarkt

Im dritten Monat des neuen Jahres folgt dann der nächste Publikumsmagnet: Am 29. März bieten viele Aussteller ein buntes Programm auf dem Markt an, die Geschäfte öffnen ihre Türen. Dann ist von 10 bis 17 Uhr Autofrühling und von 11 bis 16 Uhr verkaufsoffener Sonntag in der Stadt. Am 15. April starten mit dem 3. ClassicBeatFestival dann die Glinder Kulturwochen. Der Verein Stadtmarketing hat bis zum 18. April an vier Tagen ein umfangreiches Programm auf die Beine gestellt.

Dabei dreht sich alles um die Beatmusik, die seit den 1960er-Jahren vor allem durch die Beatles weltweit gefeiert wurde. Passend dazu tritt am 17. April die Beatles-Revival-Band Nowhere Men im TSV-Spiegelsaal auf.

Im Sommer des kommenden Jahres sind Besucher beim 17. Bauernmarkt an der Glinder Mühle (1. Juni) willkommen, das Marktfest ist am 13. Juni, für 27. Juni ist der Fischzug geplant. Das Mühlenfest im August ist noch nicht terminiert. Dafür stehen die Jazztage (4. bis 6. September) fest. Das Stadtmarketing organisiert das 7. Glinder Operettenkonzert für den 17. Oktober. Die Kunsthandwerkermesse Glinde Kreativ ist am 24. und 25. Oktober.