Bad Oldesloe. Wenn die Stormarnhalle in entspannte Club-Atmosphäre getaucht ist, das Publikum der Band auf der Bühne zujubelt und diese alles gibt, dann könnte das Szenario einem der Jahresabschlusskonzerte von Jeden Tag Silvester entstammen. Nach seiner Deutschlandtournee kehrt das Pop-Quartett wieder zu einem Auftritt in seine Heimat Bad Oldesloe zurück. Am Sonnabend, 28. Dezember (19 Uhr), wollen die Musiker dort gemeinsam mit Freunden und Fans feiern und einen Querschnitt ihrer Songs von den mittlerweile drei Alben zu Gehör bringen.

Für das passende Ambiente ist die Oldesloer Eventagentur LED-Events zuständig, für die Musik neben Jeden Tag Silvester (JeTaSi) auch die Band im Vorprogramm. Nach den ruhigeren Tönen im vergangenen Jahr soll es diesmal rockig zugehen. Für die gewünschten Klänge, die noch dazu sehr tanzbar sind, sorgen The Esprits aus Braunschweig – vier Jungs, das sich dem Alternative Rock verschrieben haben. JeTaSi-Gitarrist Niclas Jawinsky erzählt: „Wir haben dieselbe Booking-Agentur, haben The Esprits auf unserer Tour kennengelernt.“ Die Musiker beschlossen, sich gegenseitig bei den jeweiligen Abschlusskonzerten zu unterstützen. Als Erstes spielen JeTaSi als Vorband von The Esprits in Braunschweig, danach ist die Rockband in Bad Oldesloe zu Gast. Eine Win-win-Situation für Bands und Publikum.

1500 Zuschauer besuchten 2018 Show der Band in ihrer Heimatstadt

Doch was genau macht dieses Konzert zu einem besonderen Erlebnis für beide Seiten? „Wir haben unsere Wurzeln in der Stadt“, sagt der Gitarrist. Es habe sich so eingespielt, dass die Band zum Ende eines jeden Jahres als Dankeschön an ihre treue Oldesloer Fangemeinde ein Konzert gebe. Seit vier Jahren tritt das Quartett in der Stormarnhalle auf, die Abschlusskonzerte gibt’s seit rund einem Jahrzehnt.

Immer mit Stil: The Esprits spielen Alternative Rock.

Im letzten Jahr besuchten etwa 1500 Zuschauer die Show der Band in deren Heimatstadt. Sie stimmten in die Songs der vier sympathischen Musiker ein, genossen die familiäre Atmosphäre und die lockere Stimmung auf der kleinen After-Show-Party. Niclas Jawinsky: „Nach dem Auftritt gehen wir von der Bühne und mischen uns unters Publikum.“ Erfahrungsgemäß es verlange dieses zuvor lautstark nach seinen Lieblingssongs wie „Giganten“, „Durch deine Augen“ und „Dein Glück“. Auch „Zwischen den Meeren“, nach dem das neue Album betitelt ist, dürfe nicht fehlen, denn das Lied komme im Norden sehr gut an. Und beim Song „Kleinstadthelden“, der ebenfalls vom neuen Album stammt, dürfen die Oldesloer zusammen mit der Band in Nostalgie schwelgen. „Wir sind ja auch vier Jungs aus der Kleinstadt“, sagt der Musiker. „Im Text wird das Schöne hervorgehoben, wir gehen darin zurück zu den Anfängen“, so Jawinsky. Es seien Dinge wie Mut, Freundschaft, Beharrlichkeit, Leidenschaft und Spaß, die die Musiker antrieben – und „Visionen, in denen man nach dem einen funkelnden Stern greift, und dass man an das glaubt, was man tut“.

Vor dem Auftritt von JeTaSi heizen The Esprits dem Publikum gründlich ein: Bei so mitreißenden Nummern wie „Fireflies“ oder „Move like You“ kommt einfach gute Laune auf. Also am besten nichts verpassen und sich eine Karte sichern, bevor das Konzert ausverkauft ist. Und falls doch, hier ein kleiner Geheimtipp: Für die Abendkasse wird immer ein kleines Kartenkontingent zurückgelegt.