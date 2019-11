Ahrensburg. Die Junge Union Schleswig-Holstein (JU) unterstützt einen CDU-Vorstoß zum Beflaggen von Schulen. In der Schule gehe es auch um das Vermitteln von Werten. „Durch die Beflaggung jeder Schule mit Europa-, Bundes- und Landesfahne kann ein positiver Beitrag zur Auseinandersetzung und Identifikation mit den Werten des Grundgesetzes geleistet werden“, sagt die JU-Landesvorsitzende Birte Glißmann. Kirstin Krochmann, Vize-Vorsitzende der CDU-Fraktion im Stormarner Kreistag und Vorsitzende des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport, sieht den Vorstoß positiv.

Schwarz-Rot-Gold gehöre in die Mitte der Gesellschaft

Kirstin Krochmann sagt: „Im Unterschied zu anderen Staaten gehen wir mit unserer nationalen Identität ja sehr zurückhaltend um.“ Die Auseinandersetzung mit ihr sei durch die jüngere deutsche Geschichte oft noch immer problembehaftet. „Das Beflaggen der Schulen könnte dazu anregen, sich mit dem Thema intensiver zu beschäftigen“, so die Politikerin aus Eichede. Für ihre Parteikollegin Birte Glißmann gehört „Schwarz-Rot-Gold in die Mitte der Gesellschaft“. Mit so einem Schritt könnte ein klares Zeichen gesetzt werden. „Wir lassen uns diese Farben nicht von jenen wegnehmen, die die mit ihnen verbundenen Werte nicht teilen“, so Glißmann mit einem Hinweis in Richtung AfD.