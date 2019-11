Bad Oldesloe. Die acht regionalen Standorte der Familienkasse Nord bleiben am Mittwoch, 27. November, wegen einer innerbetrieblichen Veranstaltung ganztägig geschlossen. Dazu gehört auch die Dependance in Bad Oldesloe, Sandkamp 3. „Die Schließung hat keine rechtlichen oder finanziellen Auswirkungen. Das Kindergeld wird selbstverständlich im gewohnten Rhythmus überwiesen“, sagt Guntram Bombor, Leiter der Familienkasse Nord.

In Schleswig-Holstein wurden bereits 1,1 Milliarden Euro Kindergeld ausgezahlt

Kindergeld oder Kinderzuschlag können ohnehin jederzeit schriftlich oder online beantragt werden. Telefonische Anfragen sind unabhängig von der Schließung von Montag bis Freitag in der Zeit von 8 bis 18 Uhr über das kostenfreie Servicetelefon 0800/455 55 30 möglich. Für die drei norddeutschen Bundesländer Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg ist die Familienkasse Nord mit ihrem Sitz in Hamburg verantwortlich und zahlte im laufenden Jahr bereits mehr als 2,37 Milliarden Euro Kindergeld für 1.160.188 Kinder aus. Allein in Schleswig-Holstein gibt es 321.887 Bezugsberechtigte, für die von Januar bis Ende Oktober etwa 1,1 Milliarden Euro ausgezahlt wurden.

„Das Kindergeld ist eine besonders verlässliche, finanzielle Unterstützung für Familien“, sagt Sönke Fock, Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Hamburg. Auch wenn junge Eltern das Kindergeld inzwischen online beantragen könnten, sei in gewissen Lebenslagen eine persönliche Beratung unverzichtbar. „Deshalb bieten wir auch diese gern an“, so Fock.