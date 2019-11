Steinburg. Die Gemeinde Steinburg soll wachsen. Die Mitglieder des Bau- und Planungsausschusses gaben auf ihrer jüngsten Sitzung grünes Licht für die Aufstellung eines Bebauungsplans (Nummer 25) für das Gebiet südlich der Straße Am Hohenberg im Ortsteil Mollhagen. Fünf der sieben anwesenden Ausschussmitglieder votierten für den Aufstellungsbeschluss.

Eigentümer ist an die Gemeinde herangetreten

Das rund 9500 Quadratmeter große Areal am südlichen Rand Mollhagens ist im Besitz eines Landwirtes. Derzeit befinden sich dort Schrebergärten aus der Nachkriegszeit, die bereits seit mehr als zehn Jahren nicht mehr genutzt werden. „Der Eigentümer ist mit dem Vorschlag einer Wohnbebauung an die Gemeindevertretung herangetreten“, sagt Steinburgs Bürgermeister Wolfgang Meyer. Die Gemeindevertreter hatten zunächst die Ergebnisse des Ortsentwicklungskonzepts abgewartet, das die Fläche als geeignet für ein Neubaugebiet einstuft.

Meyer spricht sich für das Vorhaben aus, sagt: „Viele junge Familien wollen gern in Steinburg bauen. Wenn wir nicht die entsprechenden Angebote schaffen, wandern sie ab.“ Die Nachfrage nach Bauland sei enorm. Menschen, die von außerhalb nach Steinburg ziehen wollten, nicht einmal mitgerechnet. Meyer sagt: „Es geht darum, die jungen Leute, die in der Gemeinde gut integriert sind, in Freiwilliger Feuerwehr und Vereinen mitwirken, in Steinburg zu halten.“

Bauamtsleiter rechnet mit Baubeginn in zwei Jahren

Wie viele Häuser auf dem Areal entstehen könnten, sei noch unklar, sagt Ralf Maltzahn, Bauamtsleiter im zuständigen Amt Bad Oldesloe-Land. „Je nach Grundstücksgröße und dem Platz, der für die Erschließung benötigt wird, sind zehn bis 15 Einfamilienhäuser denkbar“, sagt er. Mit dem Aufstellungsbeschluss für den B-Plan waren die Ausschussmitglieder zuletzt unter Zeitdruck geraten. Maltzahn: „Nur noch bis zum 31. Dezember gilt eine gesetzliche Sonderregelung zur Bekämpfung von Wohnungsnot, die es Gemeinden erlaubt, Bebauungspläne in einem vereinfachten Verfahren aufzustellen.“ Durch den Wegfall einiger Formalia ermöglicht es eine erhebliche Beschleunigung des Prozesses. Maltzahn rechnet damit, dass es bis zum Baubeginn rund zwei Jahre dauern wird.

Ob der Eigentümer des Areals die Erschließung selbst vornimmt oder die Fläche an die Gemeinde verkauft, stehe noch nicht fest, sagt Bürgermeister Meyer. Am Montag, 9. Dezember, müssen die Gemeindevertreter zustimmen, dann kann das Planungsbüro BGS aus Lübeck mit der Erarbeitung des Bebauungsplans für das Areal beginnen. Außerdem soll es eine öffentliche Informationsveranstaltung zu der Planung geben.