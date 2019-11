Grossensee. Ehrenamtler der Tauchsportgruppe Ahrensburg (TSGA) suchten jetzt gemeinsam mit Mitgliedern der Sportangelvereinigung Hamburg (SAV) und der Großenseer Seeaufsicht die Ufer des Großensees nach Müll ab. Nach einer rund einstündigen Aktion kam dabei ein Pkw-Anhänger voll mit Abfall zusammen. Es ist nicht die erste Säuberung dieser Art: Zehn Jahre zuvor war die geborgene Menge Müll noch deutlich größer ausgefallen.

Die Wassertemperatur betrug 14 Grad

Mit sechs Ruderbooten und einem Boot mit E-Motor wurden die Taucher jeweils in Zweierteams diesmal zu ihren Einsatzorten gebracht. Ein sehr vorsichtiges und umweltschonendes Vorgehen war erforderlich, da der gesamte See unter den strengen Schutzvorschriften für Flora-Fauna-Habitat steht. Bei den Tauchgängen in einer Tiefe von bis zu acht Metern und einer Wassertemperatur von 14 Grad bargen die Sporttaucher neben Flaschen aus Glas und Plastik auch ein kaputtes Paddelboot, einen Gartengrill und einen Gartenstuhl.