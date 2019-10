Reinbek. Unbekannte haben in Reinbek sechs Fahrzeuge der Marken Mercedes-Benz sowie BMW geknackt und Airbags, Navigationsgeräte, ein Lenkrad, Geld, einen Receiver sowie zwei Golftaschen mit 18 Schlägern gestohlen. Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, ereigneten sich die Taten in der Nacht zu Dienstag, 29. November. Die Fahrzeuge waren in den Straßen Kornblumenring, Königstraße, Am Salteich und Roggenkamp geparkt.

In fünf Fällen verschafften sich die Kriminellen durch grobe Gewalt Zugang ins Innere der Autos. Der Wert des Stehlgutes und die Höhe des Sachschadens stehen noch nicht fest. Die Kriminalpolizei in Reinbek ermittelt und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu den Pkw-Aufbrüchen machen, hat in dem Bereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise unter der Telefonnummer 040/72 77 07-0.