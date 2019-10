Glinde: Modernere Homepage

Die Stadt Glinde ist seit 15 Jahren mit einem Web-Auftritt am Start, hat zuletzt 2017 Änderungen beim Design vorgenommen. Für die Verwaltung ist die Homepage ein wichtiger Informationskanal, um Bürger zu erreichen. Nun soll im kommenden Jahr ein Relaunch gemacht werden. Dieser soll rund 25.000 Euro kosten. Das Geld müssen die Politiker bewilligen.

Finanzausschuss Glinde Mo 28.10., 19.00, Bürgerhaus, Markt 2

Bad Oldesloe: Tagespflege im Fokus

Ein Schwerpunkt der Sitzung des Jugendhilfeausschusses des Kreises ist die Kindertagespflege. So soll über die Förderung von Grundqualifikationskursen für Tagespflegekräfte sowie über die Übernahme der Kosten für Zusatzqualifikationen in der Frühkindphase befunden werden.

Jugendhilfeausschuss des Kreises Mo 28.10., 19.00, Sitzungsraum D 132 der Kreisverwaltung, Mommsenstraße 11, Bad Oldesloe

Ahrensburg: Plan gegen Dauerstaus

Um die ständigen Staus an der A-1-Anschlussstelle Ahrensburg/Siek aufzulösen, haben Verkehrsingenieure ein dreiteiliges Sofortpaket vorgeschlagen. So soll die Rechtsabbiegespur vom Ostring Richtung Hamburg verlängert werden. Die Stadt will die Hälfte der Planungskosten zahlen – maximal bis zu 50.000 Euro.

Stadtverordnetenversammlung Ahrensburg Mo 28.10., 19.30, Marstall, Lübecker Straße 8

Bargteheide: Wohnungsbau fördern

In der Sitzung des Bargteheider Haupt- und Sozialausschusses geht es unter anderem um dringend benötigte Potenzialflächen für den öffentlich geförderten Wohnungsbau und einen Antrag des Vereins Kleines Theater, der das Foyer als Ein- und Ausgang für Veranstaltungen großzügiger und zudem barrierefrei gestalten will.

H aupt- und Sozialausschuss Bargteheide Mi 30.10., 18.30, Ratssaal, Rathausstraße 24-26

Ahrensburg: Feiern Sie mit uns

Am 29. Oktober 1949 erschien die erste Ahrensburger Zeitung, die heutige Abendblatt-Regionalausgabe Stormarn. Zum 70-Jährigen laden wir zum Tag der offenen Tür ein mit Musik von Axel Zwingenberger (Foto), Günther Brackmann (beide Klavier) und Reiner Regel (Saxofon).

Tag der offenen Tür der Abendblatt-Regionalausgabe Stormarn , Sa 2.11., 11.00-16.00, Große Straße 13-15, Ahrensburg

Bargteheide: Teamgeist gefordert

Kommenden Sonnabend, 2. November, hat der TSV Bargteheide ein Heimsoiel.

Foto: Henrik Bagdassarian / HA

Haben die Regionalliga-Basketballer des TSV Bargteheide das spielfreie Wochenende genutzt, um an ihren Schwächen zu arbeiten? Trainer Said Ghalamkarizadeh hatte nach nur einem Sieg aus den ersten vier Saisonspielen weniger Einzelaktionen und mehr mannschaftliche Geschlossenheit gefordert. Die Heimpartie gegen den Bramfelder SV wird es zeigen.

Basketball TSV Bargteheide Sa 2.11.,17.00, Halle Louise-Zietz-Weg