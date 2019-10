Sülfeld. Rund 800 Menschen haben nach Veranstalterangaben bei einer Demo in Sülfeld ein Zeichen gegen rechts gesetzt. In der überfüllten Sporthalle des 3400-Einwohner-Ortes an der Stormarner Kreisgrenze protestierten Handballfans und Angehörige unterschiedlicher Organisationen, Parteien und Vereine gegen eine Gruppe von Neonazis im Ort.

Schleswig-Holsteins Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) und Sülfelds Pastor Steffen Paar fanden in ihren Ansprachen deutliche Worte gegen rechte Gewalt und bekamen dafür minutenlangen Applaus. Auch der Segeberger Landrat Jan Peter Schröder war nach Sülfeld gekommen, um seine Solidarität zu bekunden.

Innenminister lobt gesellschaftspolitische Engagement des SV Sülfeld

Innenminister Grote sagte, er sei dabei, weil es sich um eine spontane Aktion von Bürgern handele und keine organisierte Großaktion. „Wir müssen ein Zeichen setzen“, so der 64-Jährige. „Wir haben unsere Eltern gefragt, was sie eigentlich gegen den Nazi-Terror unternommen haben, und diese Frage möchte ich mir später von meinen Enkelkindern nicht stellen lassen.“

Innenminister Hans-Joachim Grote (l.) und Sülfelds Pastor Steffen Paar kritisierten Neonazis in aller Schärfe.

Foto: Frank Knittermeier

Grote bezeichnete das gesellschaftspolitische Engagement des SV Sülfeld und anderer gesellschaftlicher Gruppen gegen Rechtsextremismus als vorbildlich. „Hier in Sülfeld und auch überall anderswo gibt es keinen Platz für Neonazis.“ Grote versicherte, die Sicherheitsbehörden hätten die rechte Szene im Umkreis von Bad Segeberg fest im Blick und stünden den führenden Mitgliedern dieser rechtsextremistischen Gruppierung fast sprichwörtlich auf den Füßen.

23-Jähriger soll Fäuste und Pfefferspray eingesetzt haben

Etwa 600 Menschen saßen dicht gedrängt auf der Tribüne, hatten zum Teil Plakate und Spruchbänder mitgebracht. Wer in der Halle keinen Platz gefunden hatte, verfolgte das Geschehen hinter der Glasscheibe des Hallenrestaurants. Auch im Flur und vor dem Eingang drängten sich die Menschen.

„Normalerweise verfolgen 100 bis 200 Zuschauer die Heimspiele unserer Handballdamen“, sagte Spartenleiter Christian Bertram. Die Aktion war spontan organisiert worden, nachdem in der vergangenen Woche aggressive und teilweise gewalttätige Rechtsextremisten in Sülfeld und Bad Segeberg Bürger und Politik aufgeschreckt hatten. Der 23 Jahre alte Sülfelder Daniel S. wird beschuldigt, am 17. Oktober im Ort andere Bürger mit Faustschlägen und Pfefferspray angegriffen zu haben, als diese Aufkleber der Radikalen an der Hauptstraße entfernen wollten.

Resolution für tolerantes und angstfreies Gemeindeleben

„Die kamen blitzschnell und völlig lautlos von hinten“, sagte am Sonnabend am Rande der Veranstaltung eine Gemeindepolitikerin, die zu der etwa 20-köpfigen Gruppe gehörte, die am Neuen Weg die Aufkleber mit Naziparolen entfernen wollte. „Sie haben innerhalb von Sekunden ohne Vorwarnung zugeschlagen.“ Aus Angst vor weiteren Bedrohungen möchte sie ihren Namen nicht in der Öffentlichkeit preisgeben.

Die Sülfelder Vereine, die Kirchengemeinde und die Gemeindevertretung hatten gemeinsam eine Resolution verfasst und sie an die Besucher verteilt. Darin heißt es: „Wir treten dafür ein, dass in Sülfeld weiter ein offenes, tolerantes und angstfreies Gemeindeleben gewährleistet ist. Wir stellen uns gemeinsam gegen Gewalt und Einschüchterung. Wir achten aufeinander und bilden so die Grundlage für ein wirksames Einschreiten der zuständigen Behörden.“

Etliche Zuschauer brachten selbst gemalte Plakate und Spruchbänder mit auf die Tribüne.

Foto: Frank Knittermeier

Ein solches Zeichen der Solidarität unter den Bürgern hat es in der Gemeinde seit rund vier Jahrzehnten nicht mehr gegeben. Damals waren die Sülfelder aufgestanden, um gegen eine von den Hamburgischen Electricitäts-Werken (HEW) geplante Großdeponie auf Gemeindegebiet anzugehen. Mit Erfolg.

„Jetzt geht es wieder um Sülfeld, und wir kämpfen wieder“, sagte Michael Schwarz (69), der mit einer Gruppe von Freunden und Verwandten gekommen war, um vor der Halle seine Solidarität zu zeigen. „Es geht hier um keine Einzelpersonen, sondern um Sülfeld, um unseren Ort.“ Über WhatsApp-Gruppen und Facebook war die Bevölkerung über die Veranstaltung in der Sporthalle informiert worden.

Pastor bezeichnet das Zusammenstehen der Sülfelder als „total ermutigend“

Die Schleswig-Holstein-Liga-Handballerinnen des SV Sülfeld liefen zu ihrem Spiel gegen die HSG Tills Löwen 08 aus Ratzeburg mit farbigen Schweißbändern um die Handgelenke auf, um ein Zeichen gegen rechts zu setzen. „Mehr sichtbaren Protest lassen die Handballstatuten nicht zu“, sagte Spartenleiter Bertram. Das Ergebnis war nur eine Randerscheinung: Die Sülfelder Damen siegten mit 29:27 und stehen aktuell auf Platz fünf der Tabelle.

Steffen Paar, Pastor der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde, empfand das Zusammenstehen der Menschen als „total ermutigend“. Dafür liebe er die Gemeinde. Sülfeld stehe für ein Leben in Freiheit und Demokratie. Sein Ausblick: „Ich weiß, das werden wir packen.“