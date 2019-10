Ahrensburg. In einer Tiefgarage an der Waldstraße in Ahrensburg ist am frühen Sonnabendmorgen ein Mercedes SLK Cabrio in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr wurde um 5.26 Uhr alarmiert und rückte mit einem Großaufgebot aus. „Die erste Meldung, die wir bekommen haben, lautete ,Qualm aus Wohnung’“, sagt Ortswehrführer Jan Haarländer. „Schon während der Anfahrt haben wir aber die Korrektur erhalten, dass der Rauch wohl aus einer Tiefgarage kommt.“

Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Bewohner

Als die Einsatzkräfte an der Waldstraße eintrafen, stand das silberfarbene Auto bereits in Vollbrand. Dichter Rauch hatte sich in der Tiefgarage ausgebreitet. „An Autos sind sehr viele Kunststoffe verbaut, deshalb entstehen im Brandfall jede Menge Rauchgase“, erklärt Haarländer. Zudem sei der Tank des Mercedes beschädigt worden und Kraftstoff ausgelaufen, der ebenfalls in Brand geriet.

Das fünfgeschossige Mehrfamilienhaus musste evakuiert werden, viele Bewohner wurden aus dem Schlaf gerissen. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Ahrensburger, verletzt wurde aber niemand.

Die Kriminalpolizei hat Spuren gesichert

„Insgesamt waren wir mit gut 65 Einsatzkräften vor Ort“, sagt Jan Haarländer. Neben den Ortswehren Ahrensburg und Ahrensfelde seien auch die Großhansdorfer Kameraden alarmiert worden. Unter Atemschutz versuchten die Helfer, das Feuer zu löschen. Es gelang ihnen, ein Ausdehnen der Flammen auf das Wohnhaus zu verhindern. Allerdings wurden Teile der Tiefgarage durch den Brand zerstört. Gegen 9 Uhr war der Einsatz beendet.

Die Brandursache steht noch nicht fest. Die Kriminalpolizei hat bereits am Sonnabendmorgen Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.