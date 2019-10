Ammersbek. Die Bürgermeisterwahl in Ammersbek ist am Sonntag, 17. Mai 2020. Dieses Datum hat der Gemeindewahlausschuss festgelegt. Eine eventuell nötige Stichwahl wäre drei Wochen später am 7. Juni. Die zweite Abstimmung ist nur dann nötig, wenn keiner der Bewerber im ersten Anlauf mehr als die Hälfte der Stimmen bekommt.

Wahlvorschläge können bis zum 23. März schriftlich bei Gemeindewahlleiter Michael Nehring im Rathaus eingereicht werden. Fragen beantwortet er unter Telefon 040/605 81-111 und E-Mail michael.nehring@ammersbek.de.

Amtsinhaber Horst Ansén kandidiert für dritte Amtszeit

Bürgermeister Horst Ansén hat bereits schriftlich bekräftigt, für eine dritte Amtszeit zu kandidieren. Der Betriebswirt, der mit seiner Familie seit 25 Jahren in dem Ort wohnt, leitet die Verwaltung seit Januar 2009. Bisher haben die Parteien nicht erklärt, ob sie eigene Gegenkandidaten aufstellen wollen.