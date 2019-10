Lütjensee. An der Einmündung von der Trittauer Straße in die Grönwohlder Straße in Lütjensee sind zwei Autos zusammengeprallt. Vier Personen wurden dabei leicht verletzt und mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Unfall ereignete sich am Sonnabendmittag. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Fahrer einer BMW-Limousine beim Abbiegen einen Skoda Oktavia übersehen, der aus Richtung Siek kam. In dem Fahrzeug des Autoherstellers mit Sitz in München befanden sich ein älteres Paar und zwei Enkelkinder. Involviert waren fünf Menschen. Beide Autos waren ob der Schäden nicht mehr fahrbereit. suk