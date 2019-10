Lübeck. Die Bundesstraße 75 wird am 7. und 8. Oktober wegen Bauarbeiten kurzzeitig zwischen Hamberge und Lübeck in beide Richtungen gesperrt. Es müssten einzelne Stellen ausgebessert werden, teilte der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr am Dienstag mit. Die Umleitung für beide Fahrtrichtungen führt von Ratzbek im Kreis Stormarn über die K 111 und K 78 über Dahmsdorf und Badendorf an die K 13 und von dort nach Lübeck. Rettungsfahrzeugen im Einsatz werde die Durchfahrt ermöglicht.

Längerfristig unterbrochen ist die Landesstraße 224 zwischen Ahrensburg und Großensee: Vom 7. bis voraussichtlich zum 25. Oktober wird die schadhafte Fahrbahn erneuert, teilte der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr mit. Die Sperrung erstreckt sich von der Anschlussstelle der Autobahn 11 bis zur Kreuzung Siek/Gewerbegebiet biss einschließlich Kreisverkehrsplatz L 224/Hoisdorfer Weg.

Eine ausgeschilderte Umleitung führt von der L 224 durch die Gemeinde Siek, über die K 39 wieder auf die L 224 Richtung Großensee und umgekehrt.