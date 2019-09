Ahrensburg. Der Mangel an bezahlbarem Wohnraum ist in Stormarn längst zu einem gravierenden Problem geworden. Aus diesem Grund touren führende Vertreter der Kreisverwaltung seit Wochen durch die Kommunen, um für den Bau neuer Sozialwohnungen zu werben. Am Mittwoch ist Landrat Henning Görtz zu Gast im Ahrensburger Bauausschuss, der um 19 Uhr im Peter-Rantzau-Haus, Manfred-Samusch-Straße 9, beginnt.

Landrat fordert mehr geförderte Wohnungen

„Mieten von rund zehn Euro pro Quadratmeter sind auch in Stormarn oft die Regel. Das können sich viele Rentner, Alleinerziehende und junge Familien jedoch nicht leisten“, weiß Görtz. Da diese Menschen im Kreis nicht vergessen werden dürften, müssten mehr geförderte Wohnungen entstehen.

Deshalb haben die Kreisverwaltung, 36 Städte und Gemeinden, die beiden Wohnbauverbände VNW und BFW sowie acht Wohnungsunternehmen im April 2018 das „Stormarner Bündnis für bezahlbares Wohnen“ gegründet. Gerade den Kommunen kommt bei der Bewältigung dieser Aufgabe besondere Verantwortung zu. Dafür bedarf es auch der Unterstützung durch die Politik.