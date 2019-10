Ahrensburger Rathaus gibt Regeln für Heckenrückschnitt vor

Ahrensburg. Die Stadtverwaltung Ahrensburg bittet Grundstückseigentümer, Hecken, Bäume und Sträucher an öffentlichen Wegen regelmäßig und ausreichend zurückzuschneiden. „Besonders für Radfahrer und Fußgänger werden Hecken zum Hindernis, wenn sie weit in die Wege hineinwachsen“, heißt es aus dem Rathaus. Gefährlich werde es, wenn Begegnungsverkehr nicht mehr möglich sei, Radfahrer oder Fußgänger auf die Fahrbahn ausweichen müssten.

Bei Verwaltung gehen oft Beschwerden ein

Bäume und Sträucher dürfen in den Luftraum über Geh- und Radwegen, das sogenannte Lichtraumprofil, erst ab einer Höhe von 2,50 Meter hineinragen. Über Straßen und Plätzen darf bis zu einer Höhe von 4,50 Meter kein Bewuchs in das Lichtraumprofil hineinwachsen. Straßennamenschilder, Verkehrszeichen und Laternen müssen so freigeschnitten werden, dass sie gut erkennbar sind.

Die Verwaltung würden auch oft Beschwerden über mangelnden Pflanzenrückschnitt an der Grundstücksgrenze zum Nachbarn erreichen, die nach Privatrecht zu bewerten sind. „Denken Sie im Sinne einer guten Nachbarschaft auch hier daran, die Pflanzen rechtzeitig zurückzuschneiden“, heißt es aus dem Rathaus dazu.