Reinbek. Ausschließlich auf Autos der Marke Mercedes hatten es Diebe in Reinbek in der Nacht zum Freitag abgesehen. Nach Angaben der Polizeidirektion Ratzeburg vom Montag erbeuteten die Täter dabei Gegenstände im Wert von rund 10.000 Euro. An den Straßen Finkenkoppel und Lerchenweg schlugen die Verbrecher jeweils die hintere Dreieckseitenscheibe der Autos ein. Anschließend bauten sie die Lenkradairbags aus. Zum an den Fahrzeugen entstandenen Sachschäden machte die Polizei noch keine Angaben. Die Kriminalpolizei Reinbek bittet jetzt um Hinweise von möglichen Zeugen unter der Telefonnummer 040/727 70 70: Wem ist in der Nacht zum Freitag, 27. September, an den oben genannten Straßen etwas aufgefallen?