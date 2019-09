Ahrensburg: Wohnen und Verkehr

Der Bauausschuss diskutiert am Mittwoch darüber, ob sich die Stadt Ahrensburg an den Planungskosten für einen Umbau der Autobahn-1-Abfahrt beteiligen soll. Zudem wird Landrat Henning Görtz bei der Sitzung über das Stormarner Bündnis für bezahlbares Wohnen sprechen. Weiteres Thema ist die Südtangente.

Bauausschuss Ahrensburg Mi 2.10., 19.00, Peter-Rantzau-Haus, Manfred-Samusch-Straße 9

Oststeinbek: Geld für Schulbusse

Durch die Sanierung der Möllner Landstraße und die damit verbundenen Änderungen der Buslinienführungen und Fahrzeiten ist für Oststeinbeker Schüler ein unhaltbarer Zustand eingetreten. Es geht speziell um Fahrten in Nachbargemeinden. Stellen die Politiker 50.000 Euro im Nachtragshaushalt bereit für zusätzliche Busse?

Gemeindevertretung Mo 30.9., 19.30, Bürgersaal, Möllner Landstraße 22

Glinde: Hilfe für das Gutshaus

Die im Glinder Gutshaus ansässige Sönke-Nissen-Park-Stiftung hat bei der Stadt einen Zuschuss in Höhe von 70.000 Euro beantragt, um die Fenster wieder auf Vordermann zu bringen. Sie müssen gestrichen und womöglich auch von einem Tischler repariert werden. Das denkmalgeschützte Gebäude ist mehr als 100 Jahre alt und ein Wahrzeichen der Stadt.

Sozialausschuss Di 1.10., 19.00, Marcellin-Verbe-Haus, Markt 2

Ahrensburg: Debatte um Bahnlärm

Muss die Bahnanbindung an die Fehmarnbeltquerung tatsächlich über die Trasse erfolgen, die quer durch den Kreis Stormarn führt? Über Alternativen und neue Erkenntnisse diskutieren verschiedene Experten am Montag in der Stadtbücherei Ahrensburg auf Einladung der Bürgerinitiative an der Bahnstrecke Hamburg–Lübeck.

Infoveranstaltung Mo 30.9., 19.00, Stadtbücherei Ahrensburg, Manfred-Samusch-Straße 3

Bergedorf: Alternative Antriebe

Der Verkehrsausschuss des Kreises tagt am Montag nicht in Bad Oldesloe, sondern im Betriebshof Bergedorf der Verkehrsbetriebe Hamburg Holstein (VHH). Dort wollen sich die Mitglieder über den Einstieg in die E-Mobilität im Netz der Stadt Ahrensburg informieren und dabei konkrete Busmodelle besichtigen.

Verkehrsausschuss Kreis Mo 30.9, 18.30, VHH-Betriebshof Bergedorf, Curslacker Neuer Deich 37

Ahrensburg : ATSV-Damen starten

Seit Mai bereiten sich die Basketballdamen des Ahrensburger TSV auf die neue Saison in der 2. Regionalliga Nord vor, jetzt geht es endlich los: Am Sonnabend erwartet die Ahrensburgerinnen, die fünf Abgänge verkraften mussten, aber Top-Scorerin Fabienne Fayaz halten konnten, den Eimsbütteler TV.

Basketball Ahrensburger TSV – Eimsbütteler TV Sa 5.10., 17.00, Schimmelmannstraße, Eintritt frei