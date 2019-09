Ahrensburg. Der Initiator einer Petition für Skiferien in Schleswig-Holstein hat mit einem offenen Brief an Bildungsministerin Karin Prien (CDU) nachgelegt. „Wir hoffen mit diesem Brief viele der öffentlich vorgetragenen Gegenargumente zu entkräften“, heißt es in dem Schreiben des Kielers Volker Barthel, welches 180 Personen unterzeichnet haben.

Anfang des Jahres hatten knapp 6000 Menschen die Petition für die Einführung von Winterferien unterstützt. Sie setzten sich für eine Erholungspause der Kinder in der dunklen Jahreszeit ein. Die Idee wurde unter den Parteien kontrovers diskutiert. Elternvertreter argumentierten im Bildungsausschuss vehement gegen Winterferien, berichtet der SPD-Landtagsabgeordnete Martin Habersaat. Aufgrund einer Stellungnahme des schleswig-holsteinischen Bildungsministeriums habe die Initiative selber keine Gelegenheit für eine Anhörung im Bildungsausschuss erhalten, heißt es in dem nun veröffentlichten Brief. Zudem habe sich Ministerin Prien in einem Interview zu dem Thema „enttäuschend“ geäußert, so Barthel auf Anfrage des Abendblattes.

Eindruck gewonnen, nicht intensiv mit Petition auseinandergesetzt

Die Unterzeichner hätten den Eindruck gewonnen, Prien habe sich nicht sehr intensiv mit der Petition auseinandergesetzt. Das Ministerium habe in seiner Stellungnahme angegeben, dass bei der Verteilung der Ferien darauf geachtet worden sei, dass die Unterrichtsphasen „nie länger andauerten als zwölf Wochen“. Die Befürworter der Ferien entgegnen: „Die schleswig-holsteinischen Kinder haben zwischen Weihnachten und Ostern bis zu 14 Wochen ununterbrochenen Unterricht. In dieser Zeit müssen sie den Endspurt auf das Halbjahreszeugnis bewältigen, um dann ohne Zeit der Reflexion weiterzuarbeiten.“

Es sei zudem nicht unerheblich, wie in dem Interview von Prien geäußert, wann die Erholungspausen für Kinder stattfänden. Denn zeitweise müssten krankheitsbedingt im Februar Schulen geschlossen werden. Auch seien die Winterferien keine „Spezialität in Hamburg“, sondern in zwölf von 16 Bundesländern üblich. Über Einführung von Winterferien entscheidet das Parlament.