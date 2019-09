Ahrensburg. In der Straße Amselweg in Ahrensburg ist am Sonntagmorgen in einer Doppelhaushälfte ein Feuer ausgebrochen. Die dort lebenden Personen befinden sich noch im Urlaub. Die Feuerwehr war mehr als eineinhalb Stunden im Einsatz und löschte die Flammen. Laut Ahrensburgs Gemeindewehrführer Jürgen Stahmer ist die Immobilie derzeit nicht bewohnbar.

Die Rettungskräfte wurden um 9.45 Uhr alarmiert. 36 Helfer der Ortswehren aus Ahrensburg und Ahrensfelde eilten herbei. Auch Ehrenamtler aus Großhansdorf kamen dazu, mussten aber nicht eingreifen. Es gab eine starke Rauchentwicklung. Das Feuer ist laut Stahmer im Erdgeschoss gewesen und habe im Flur Mobiliar wie einen Schrank zerstört. Über Schadenshöhe und die Brandursache ist noch nichts bekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt. Gegen 11.30 Uhr beendete die Feuerwehr ihre Arbeit und rückte ab.