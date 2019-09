Reinbek. Björn Engholm zieht noch immer. Zum Kamingespräch des Vereins Kontakt im Schloss Reinbek kamen knapp 200 Besucher um zu hören, was der ehemalige Ministerpräsident von Schleswig-Holstein (1988 bis 1993) über die drängendsten Fragen der Gegenwart zu sagen hat. Das tat er, wie man ihn kennt: hanseatisch gelassen, bodenständig und ehrlich.

Große Sorge bereitet dem früheren SPD-Vorsitzenden der Zustand seiner Partei. Ihr fehle es derzeit nicht nur an charismatischen Führungsfiguren wie Willy Brandt, Herbert Wehner und Helmut Schmidt, sondern auch an Durchsetzungsvermögen. "Es wird lange brauchen, bis die SPD wieder bei 20 Prozent ankommt", fürchtet der 79-Jährige. Auch deshalb, weil die Partei den linken Rand zu früh aufgegeben hätte.

SPD bringe Erfolge schlecht rüber

Der Verbleib in der Großen Koalition habe die SPD tief gespalten. Engholm plädiert dafür, sie "mit Anstand" zu Ende zu bringen. Die Sozialdemokraten hätten dort durchaus ihre Verdienste. Aber sie brächten ihre Erfolge einfach schlecht rüber. "Wer glaubt, auf der harten Oppositionsbank neben FDP und AfD könne sich die Partei leichter regenerieren und ihr Profil schärfen, der irrt. Opposition macht immobil", ist Engholm überzeugt.

Gerechtigkeit müsse in jedem Fall das zentrale Thema der Sozialdemokratie bleiben. Dazu gehöre vor allem eine Umverteilung der Vermögen, weil nur so eine „gleichmäßigere Verteilung“ von Lebenschancen in diesem Land möglich sei. In diesem Sinne müsse es auch das Bestreben der Partei sein, bessere Bedingungen für die junge Generation zu erstreiten, um weniger als Rentnerpartei wahrgenommen zu werden.

Kontrahenten dürften keine Feinde sein

Die SPD müsse sich zudem Respekt vom politischen Gegner zurückerobern. Allzu oft bekämen Sozialdemokraten den erst, wenn sie tot seien, siehe Willy Brandt. „Politische Kontrahenten dürfen nicht zu Feinden werden, wenn sie in der Sache etwas bewegen wollen“, sagt Engholm.

Dass das Ringen um gute Konzepte über Parteigrenzen hinweg funktionieren könne, hätten im schleswig-holsteinischen Landtag SPD-Fraktionschef Ralf Stegner und Wolfgang Kubicki bewiesen. Als der FDP-Politiker 2017 in den Bundestag wechselte, habe er sich in einer bewegenden Abschiedsrede insbesondere bei Oppositionsführer Stegner bedankt.

"Trotz aller scharfen Debatten und Widrigkeiten - ohne sie, wäre das Parlament definitiv ärmer gewesen", hatte Kubicki gesagt. Das sei aus Sicht Engholms fast wie ein Ritterschlag gewesen. Und zeige, wie wichtig Stegner für die SPD noch immer sei.