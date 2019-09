Glinder Kindergarten feiert zusammen mit Ehemaligen

Glinde. „Wenn man durch Glinde geht, trifft man an jeder Ecke ehemalige Kindergartenkinder“ – so wie Matthias Sacher (Jahrgang 1967) geht es vermutlich zahlreichen Glindern. Kein Wunder, schließlich besteht der katholische Kindergarten „Zu den Heiligen Engeln“ an der Möllner Landstraße 46 a im Herbst seit 50 Jahren. Am Sonnabend, 28. September, soll das Jubiläum groß gefeiert werden. Dazu hat das Team um Leiterin Britta Nielson ein buntes Programm zusammengestellt, das um 14 Uhr beginnt.

Älteste Kindertagesstätte der Stadt „Wir sind in Glinde die älteste Kita", sagt Britta Nielson. In den ersten Oktobertagen 1969 startete die Kinderbetreuung mit 20 Kindern. „Heute haben wir drei Gruppen mit 47 Mädchen und Jungen im Alter von bis zu sechs Jahren." Auch könnten schon Babys im Alter von acht Wochen betreut werden, in der Regel seien die jüngsten Besucher aber mindestens acht Monate alt. Vieles hat sich verändert im Laufe der Zeit. „Aber das Klettergerüst in Form einer Lokomotive, das gab es auch schon zu meiner Zeit", erinnert sich Matthias Sacher. Er habe das Gerüst aber überhaupt nicht gemocht, weil man sich daran so wehtun konnte. Auch den Müslitag, an den er sich noch gut erinnern könne, gibt es immer noch. Damals wie heute werden die zahlreichen christlichen Feste im katholischen Kindergarten besonders zelebriert, allen voran das Sankt-Martins-Fest. Bürgermeister zur Open-Air-Andacht erwartet „Auch die Faschingszeit war ein großes Ding", erzählt Sacher. In seiner Kindheit seien die Erzieher aber viel strenger gewesen als heute. So komme es ihm jedenfalls vor – auch aus der Sicht als Vater. „Meine drei Kinder besuchten ebenfalls den katholischen Kindergarten neben der Kirche." Hier wird der Nachwuchs zwar nach christlichen Grundwerten betreut, „aber wir nehmen alle Kinder auf, unabhängig davon, welcher Religion sie angehören", sagt Britta Nielson. Die fast 50 Jahre alte Pädagogin hat selbst als kleines Mädchen die katholische Kita besucht, ebenso wie ihre eigenen vier Kinder. Zu dem fröhlichen Geburtstagsfest, das mit einer Open-Air-Andacht um 14 Uhr eröffnet wird, erwartet die Einrichtung zahlreiche Gäste. Darunter auch Glindes Bürgermeister Rainer Zug sowie ehemalige Pfarrer der katholischen Gemeinde – und vor allem ganz viele ehemalige Kindergartenkinder. „Wenn alle vor der Tür stehen, müssen wir mit 650 Personen rechnen", schätzt Britta Nielson. Spiel und Spaß für Klein und Groß, Tanz-Vorführungen, Hüpfburg, Tombola, Geschichtenerzähler, Kinderschminken und vieles mehr sind für das Jubiläum geplant.