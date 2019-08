Barsbütteler Gewerbegebiet an der A 1 kann jetzt wachsen

Barsbüttel.. Das Gewerbegebiet in Barsbüttel an der Autobahn 1 bei Möbel Höffner wird um 15 Hektar vergrößert, daran bestehen nun keine Zweifel mehr. Der Planungsausschuss stimmte auf seiner jüngsten Sitzung dem Erschließungsvertrag mit der Wirtschafts- und Aufbaugesellschaft Stormarn (WAS) zu. Außerdem segneten die Politiker den Bebauungsplan ab – alles ohne Gegenstimme.

Am kommenden Donnerstag wird die Gemeindevertretung das Ergebnis bestätigen, danach kann die WAS Gespräche mit Bewerbern intensivieren und in die Vertragsverhandlungen einsteigen. Deren Geschäftsführer Detlev Hinselmann plant den Erschließungsstart Anfang 2020 und spricht von bis zu 15 Unternehmen, die auf einer zwölf Hektar großen Fläche ansiedeln können. Diese ist in erster Linie für ortsansässige Firmen zwecks Expansion vorgesehen. Auf dem übrigen Teil des neuen Gewerbeareals will Höffner sein Logistikzentrum um rund 24.000 Quadratmeter Parkfläche erweitern. 600 bis 800 Arbeitsplätze sollen geschaffen werden Die Gebietsvergrößerung ist für Barsbüttel sehr wichtig wegen der Gewerbesteuereinnahmen. Für 2019 hat die Verwaltung eine Prognose von 11,5 auf zehn Millionen Euro nach unten korrigiert. Bürgermeister Thomas Schreitmüller verhängte daraufhin eine Haushaltssperre. „Parallel zum Gewerbe müssen wir auch neue Wohnungen schaffen", sagt SPD-Fraktionsvize Klaus-Jürgen Krüger. „Zum Beispiel für junge Menschen, die in den Firmen eine Ausbildung machen." WAS-Chef Hinselmann schätzt die Zahl der Arbeitsplätze, die in dem vergrößerten Bereich entstehen werden, auf 600 bis 800.