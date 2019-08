Zündeln am Vereinshaus Jugendliche gestehen Brandstiftung in Oldesloer Minigolfclub

Bad Oldesloe.. Nach der Brandstiftung am Vereinshaus des Oldesloer Minigolfclubs (wir berichteten) werden jetzt weitere Details bekannt. Laut Polizei sind noch in der Tatnacht zwei Jugendliche (13, 17) und ein 20-Jähriger vorübergehend festgenommen worden. „Sie haben das Feuer auf dem Minigolfplatz gemeldet und zugegeben, es selbst gelegt zu haben“, sagt Polizeisprecher Holger Meier. Das Motiv ist unklar. Neben dem Brand am Vereinshaus zündeten die geständigen Jugendlichen zuvor auch einen Papierstapel an einer Straßenlaterne in der Nähe an, die dadurch leicht beschädigt wurde.

Dem Minigolfclub ist durch das Feuer ein großer Schaden entstanden – laut Polizei in Höhe von 15.000 Euro. Bei dem schwer beschädigten Vereinsgebäude handelt es sich um eine Holzbaracke. Ein Teil des Vordachs und auch die dem Golfplatz zugewandte Wand wurden schwer in Mitleidenschaft gezogen. Laut der Betreiber ist das Haus wohl nicht mehr zu retten und muss abgerissen werden. Es ist nicht die erste Brandstiftung auf dem Gelände des Minigolfplatzes, der sich direkt am Kunstrasenplatz neben dem Restaurant Agostino am Exer befindet. Betreiber erhalten viele Hilfsangebote Bei einer Brandserie vor sechs Jahren zündete ein Krimineller einen Schuppen an, doch das Feuer konnte noch rechtzeitig gelöscht werden. Diesmal hatten die Betreiber, Karla und Wolfgang Burmester, kein Glück. Die 80-Jährige ist als Kassenwart Vorstandsmitglied des Clubs und kümmert sich seit über 50 Jahren um den Platz und seine Gäste. Sie sagt: „Alle bekommen hier von uns kostenloses Wasser, und wir kümmern uns um die Jugendlichen, die hier auf dem Exer spielen. Und jetzt passiert so etwas, ich verstehe das nicht." Als Karla und ihr Mann vor den Trümmern ihres Clubhauses standen, dachten sie daran, hinzuschmeißen. Doch mittlerweile haben die Betreiber viele Hilfsangebote bekommen und sich entschlossen, ihren Platz doch nicht aufzugeben.