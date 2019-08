Hamburger Künstlerin sucht in Reinbek den Dialog

Reinbek.. In der alten Küche des Schlosses Reinbek ist die Kunst eingezogen. Zwischen großformatigen Bildern, Grafiken und Skulpturen aus Kalksandstein und Alabaster steht die Hamburger Künstlerin Heike Fischer-Nagel, die gerade ihre neue Ausstellung vorbereitet. Sie bestückt nicht nur die beiden Räume im Erdgeschoss mit ihren Werken, sondern auch die Galerie im ersten Stock. Die Einzelschau unter dem Titel „Suche nach zarter Spur“ wird an diesem Sonntag, 25. August, um 18 Uhr mit einer Vernissage eröffnet (Schlosstraße 5).

Fischer-Nagel möchte mit Kunst kommunizieren

Die ehemaligen Küchenräume eignen sich besonders gut für die Präsentation größerer Bilder. Die dort gezeigten Arbeiten stammen aus den Jahren 2016 bis 2019. Heike Fischer-Nagel sagt: „Es sind wunderschöne Ausstellungsräume, die leben und pulsieren.“ Werke jüngeren Datums könnten Besucher in der Galerie entdecken. „Dort sind unter anderem Arbeiten aus meiner Studienzeit zu sehen, damit die Betrachter die Entwicklungsschritte nachvollziehen können.“

Als Themen nennt die Künstlerin Wandlung, biografische Momente und die Sehnsucht danach, Mensch sein zu dürfen mit allem, was das ausmacht wie Höhen und Tiefen. Im Gespräch mit Heike Fischer-Nagel fällt immer wieder der Begriff Dialog. „Ich möchte Kunst machen, die kommuniziert, in die Tiefe geht und den Betrachter begleitet“, sagt sie. Gelingt es beispielsweise, Betrachter über deren Assoziationen oder Gefühle zu berühren und so ins Bild zu holen, bildet sich eine Beziehung zwischen ihnen und den dargestellten Protagonisten. Dadurch verknüpft sich auf einer weiteren Ebene die Geschichte des Betrachters mit jener der Kunstschaffenden.

Impulse für ihre Arbeit bezieht Künstlerin auch aus Gedichten

Manche der Arbeiten weisen märchenhafte Details auf, andere bestechen mit dem eindringlichen Ausdruck der Gesichter oder dichten Atmosphäre einer Szene. Als Malerin bevorzugt Fischer-Nagel Acryl auf Leinwand, als Bildhauerin Kalksandstein und als Grafikerin experimentelle Siebdrucktechnik mittels Schablonen. Ihre Motive sind eindrucksvoll umgesetzt, oft lässt sie sich von Lyrik wie der von Hilde Domin inspirieren, setzt die gewonnenen Impulse künstlerisch um wie bei dem Bild „Nur eine Rose“. Sie setzt sich mit der Zeit des Holocaust auseinander, sei es das berührende Gemälde, das den Auschwitz-Überlebenden Leon Weintraub in einer hoffnungerweckenden Szene abbildet, sei es die Plastik, die unter dem Titel „Denkendes Herz“ ein Porträtfragment der jüdischen Intellektuellen Etty Hillesum darstellt.

Wer mit der Künstlerin in den direkten Dialog treten will, kann die Vernissage besuchen oder am Freitag, 27. September (19 Uhr), zur poetisch-musikalischen Bilderreise kommen. Dann trägt die ehemalige Schauspielerin Sylvia Zarnack Poesie vor und das Duo Faltenreich musiziert. Der Eintritt zu beiden Veranstaltungen ist frei. Die Ausstellung dauert bis Sonntag, 27. Oktober.