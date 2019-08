Bad Oldesloe: Jazzkonzert in der Peter-Paul-Kirche

Bad Oldesloe.. „Church in Jazz“ ist am Sonnabend, 17. August, das Motto in der Oldesloer Peter-Paul-Kirche. Jazzsängerin Petra Kott und Kirchenmusiker Marcus Rau spielen von 11 Uhr an eine halbe Stunde lang ein Konzert im Gotteshaus. Um Besucher in sommerlich-beschwingte Laune zu versetzen, haben die Musiker Songs ausgewählt, die gleichzeitig leicht ins Ohr gehen. Hierzu zählen „Summer Samba“ von Marcos Valle, „Fly Me to the Moon“ von Bart Howard und „Summertime“ von George Gershwin.

Petra Kott studierte Musikpädagogik an der Hochschule der Künste in Berlin. Sie wohnt in Bad Oldesloe und ist als Chorsängerin und Solistin aktiv. Marcus Rau begleitet seit seinem 14. Lebensjahr Gottesdienste an der Orgel. Beim Jazzkonzert wird Rau Piano spielen.