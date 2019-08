Ahrensburg. Bei einem Brand in einer Unterkunft für Flüchtlinge und Asylbewerber in Ahrensburg ist nach ersten Informationen des Lagedienstes der Feuerwehr am Sonntagmorgen ein Mensch leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden. Die Löscharbeiten dauerten aber noch an.

Wie genau das Feuer in dem Wohncontainer der Unterkunft an der Straße Reeshoop ausbrach, ist noch unklar. Die Feuerwehr war bemüht, mit rund 60 Einsatzkräften den Brandherd zu lokalisieren und eine weitere Ausdehnung zu verhindern. Dazu mussten in einem aufwendigen Procedere Teile einer Decke des Wohncontainers abgetragen werden.

Verantwortliche der Stadt begaben sich zu dem Brandort. Im Januar hatte es hier bereits ein größeres Feuer gegeben. Damals war ein technischer Defekt als Ursache genannt worden. Der Schaden belief sich auf mehr als 150.000 Euro. Ob jetzt eine Brandstiftung vorliegt, muss die Polizei ermitteln.