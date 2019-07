Brand in Dachgeschosswohnung in Ahrensburger Innenstadt

Atemschutzgeräteträger machen sich am Mittwochabend bereit für einen Einsatz in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Lohe.

Ahrensburg.. Erneuter Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr in der Lohe in der Ahrensburger Innenstadt. An diesem Mittwochabend ist es ein Wohn- und Geschäftshaus an der Ecke zum Rondeel, aus dessen drittem Obergeschoss Qualm über den Balkon nach außen dringt. Mit der Drehleiter erkunden die Retter die Lage, während weitere Kameraden mit Atemschutz durch das Treppenhaus in das Gebäude vordringen. Weil niemand öffnet, brechen sie die Wohnungstür auf, entdecken ein Feuer, Menschen befinden sich jedoch nicht in der Wohnung.

Brandursache ist noch ungeklärt Einsatzleiter Jan Haarländer sagt: „In der Wohnung stand ein Beistelltisch in Brand, den wir schnell löschen konnten.“ Wie das Möbelstück in Brand geraten konnte, ist am Abend noch nicht bekannt. „Die Bewohner sind offenbar verreist, Nachbarn hatten einen Rauchmelder gehört, uns alarmiert und sich selbst in Sicherheit gebracht“, so der Einsatzleiter. Im Anschluss an die Löscharbeiten brachte die Feuerwehr verrauchte Kissen ins Freie und belüftete die Wohnung.

In weniger als einem Jahr gab es gleich mehrere Einsätze in der Straße. Im vergangenen November hatte eine flackernde LED-Kerze im Fenster einer benachbarten Wohnung für einen Einsatz gesorgt, im Februar brannte ein BMW in einer Autowerkstatt auf der gegenüberliegenden Straßenseite.