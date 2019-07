Mit diesem Programm wird der Herbst in Glinde bunter

Glinde.. Offiziell beginnt das Herbstprogramm der Volkshochschule (VHS) Glinde erst im September. Auf das Gros der Kurse trifft das auch zu. Wer das Programmheft aufmerksam liest, kann indes auch Angebote entdecken, die bereits im August starten. Und ein Blick auf die Website zeigt, dass es für diese noch etliche freie Plätze gibt.

Wer etwa gern häkelt oder es lernen möchte, der wäre bei „Häkeln für Anfänger und Fortgeschrittene“ am Donnerstag, 1. August (19.30 Uhr), richtig. Für Pizzafans, die genau wissen wollen, wie gesunde Pizza schmecken kann, ist der Einzeltermin „Pimp your Pizza“ am Donnerstag, 15. August (18.30 Uhr) ein heißer Tipp.

VHS und Stadt präsentieren sich gemeinsam

Neu ist die Gestaltung des handlichen Hefts, das neben dem Angebot der VHS jetzt auch das Kulturprogramm der Stadt enthält. Die Kurse sind nach Sparten sortiert. Bei Sprachen weist das Verzeichnis diejenigen aus, die am meisten nachgefragt werden. Neben Deutsch als Zweitsprache werden Englisch, Französisch, Spanisch, Schwedisch und Dänisch auf verschiedenen Leveln unterrichtet. Die Stunden eignen sich auch als Nachhilfe für Schüler, die ihre Fremdsprachennote aufbessern wollen.

Ein Referat oder eine Präsentation in der Schule stehen an? Dann könnte „Rhetorik für Schüler ab 13 Jahre“ ein heißer Tipp sein. Mit dem Kursus ab Montag, 7. Oktober, können Schüler sich bestens auf die nächste freie Rede vorbereiten. Ebenfalls im Programm für Kin-der und Jugendliche sind überdies Seminare, die Wege zum richtigen Lernen aufzeigen.

Für Kinder sind jetzt viele Schwimmkurse im Angebot

Weil immer weniger Kinder schwimmen können, bietet die VHS viele Kurse vorwiegend für diese Altersgruppe an, aber auch für Erwachsene. Wer sich fit halten oder fit werden will, findet im Sektor Gesundheit und Fitness vielfältige Auswahlmöglichkeiten: Konditions- und Problemzonengymnastik ebenso wie Pilates, Yoga, Autogenes Training oder Meditation, Training für den Rücken oder speziell für Senioren. Hinzu kommen diverse Kochkurse – darunter auch solche nur für Männer.

Wer seinen Arbeitsplatz in der Nähe des Glinder Markts hat, kann von den angeleiteten Übungen „Bewegung und Entspannung in der Mittagspause“ profitieren. Apropos Arbeit: Unter „Beruf und Karriere“ finden sich Kurse für alle, die im Umgang mit Computer, Tablet und Smartphone sicherer werden wollen. Und was wäre ein VHS-Programm ohne philosophische und kreative Angebote? Wie wäre es beispielsweise mit der Reihe „Kunst trifft Philosophie“, Tanz oder kreativem Schreiben? Für alle Angebote gilt: Wer sich frühzeitig anmeldet, hat gute Aussichten auf einen Platz.

Beratung und Anmeldung Volkshochschule Glinde, Markt 1, Mo/Mi 9.00-13.00 Uhr, Do 15.00-18.00, Tel. 040/71 40 44 95, E-Mail: vhs@vhs-glinde.de, Internet: www.vhs-glinde.de