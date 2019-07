Ahrensburg/Hamburg. Ein 91 Jahre alter Mann aus Ahrensburg ist Opfer von dreisten Trickdieben geworden. Nach Angaben der Polizei meldeten sich die Kriminellen bereits am Dienstag (23. Juli) vor einer Woche bei dem Senior. Der vermeintliche Polizist erzählte, dass es in der Nachbarschaft einen verdeckten Einsatz gegeben habe. Bei den Festgenommenen seien die Daten des Ahrensburges gefunden worden. Deswegen sei nun das Ersparte des Mannes in Gefahr. Denn die Kriminellen würden gemeinsame Sache mit den Mitarbeitern der Hausbank machen. Deswegen sei das Geld dort nicht mehr sicher und müsste schnellstmöglich abgehoben werden.

Dieser Aufforderung kam der 91-Jährige nach und hob einen fünfstelligen Geldbetrag von seinem Konto ab. Da die Geldscheine nun von der vermeintlichen Polizei überprüft werden müssten, sollte der Ahrensburger diese am Gartenzaun deponieren. Auch dieser Aufforderung folgte der Mann. Sein Geld war nun weg. Die Täter hat er nicht einmal zu Gesicht bekommen.

Polizei nimmt Trickbetrüger in Hamburg fest

In Hamburg haben am selben Tag ebenfalls falsche Polizisten versucht, an das Geld eines 72-jährigen Mannes aus Rissen zu gelangen – doch der echten Polizei gelang es, einen Täter festzunehmen. Nach Angaben eines Polizeisprechers riefen die Trickbetrüger bei dem Hamburger an und erzählten, dass es in der Nachbarschaft vermehrt Einbrüche gegeben habe. Bei einem festgenommenen Täter seien Name und Anschrift des 72-Jährigen gefunden worden. Deswegen befürchteten die vermeintlichen Ermittler, dass der Mann das nächste Opfer sein könnte und erkundigten sich nach Ersparnissen im Haus.

An dieser Stelle wurde der Senior misstrauisch. Doch die Trickdiebe waren offenbar auf diese Situation vorbereitet. "Er wurde aufgefordert, während des laufenden Telefonats den 110-Polizeinotruf anzuwählen", sagt ein Polizeisprecher. In solchen Fällen ertönt zwar ein Piepton, das bestehende Telefonat bleibt jedoch weiter bestehen.

Hamburger wurde misstrauisch

Doch der 72-Jährige glaubte, die echte Polizei am Apparat zu haben, zumal nun eine andere männliche Stimme zu hören war. Besonders perfide an dieser Masche: Der Kriminelle sagte nun, dass der vorherige Anrufer ein falscher Polizeibeamter gewesen sei. Der zweite falsche Beamte bat den 72-Jährigen nun als Lockvogel zu agieren. Um dem Ganzen mehr Glaubwürdigkeit zu verleihen, wurde er sogar zu einem angeblichen Psychologen weitergereicht, der ihm entsprechende Verhaltenstipps gab. "Im weiteren Verlauf ging der 72-Jährige dann zu seiner Hausbank und hob dort einen höheren Bargeldbetrag ab. Die Telefonverbindung zu den Tätern bestand durchgängig, auch während der Abhebung des Geldes", so der Sprecher.

Nachdem der Hamburger das Geld abgehoben hatte, wurde das Telefonat plötzlich unterbrochen. Der Senior wählte nun von sich aus die 110 und landete bei der echten Polizei. Diese klärten den Mann auf und schickte Zivilfahnder zum Wohnhaus des Mannes in Rissen. Dort legten sich die echten Beamten auf die Lauer. Am Nachmittag erschienen zwei falsche Polizisten, um das Geld abzuholen. Einer wurde festgenommen, sein Komplize konnte flüchten.

Der 49 Jahre alte Festgenommene ist bereits polizeibekannt. Ein Richter erließ Haftbefehl.