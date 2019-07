In Oststeinbek brennen erneut Altpapiercontainer

Weil Altpapiercontainer am Parkplatz des Real-Marktes brannten, musste die Feuerwehr Oststeinbek am Sonnabend ausrücken

Oststeinbek.. Am Sonnabend musste die Feuerwehr Oststeinbek zum wiederholten Mal wegen zwei brennenden Altpapiercontainern auf dem Parkplatz am Real-Markt im Willinghusener Weg ausrücken. In Flammen stand auch daneben abgelegter Unrat wie Paletten. Bereits am Freitagnachmittag war an derselben Stelle ein Container ausgebrannt. Seit Jahren brennen immer wieder Container an unterschiedlichen Orten in der Gemeinde. Sechs dieser Metallbehälter stehen auf dem Grundstück, das zum Ostkreuz Center gehört.

Ortswehrführer Michael Lüders vermutet Brandstiftung als Ursache für das Feuer. „Ich halte das für wahrscheinlich“, sagte er. Die Feuerwehrkameraden legten Atemschutzgeräte an. Laut Lüders waren die Löscharbeiten nach etwa einer Stunde erfolgreich abgeschlossen und der Einsatz beendet. Die Polizei war ebenfalls am Ort des Geschehens. Der Ortswehrführer sagt: „Ich gehe davon aus, dass künftig an dieser Stelle mehr Streife gefahren wird.“ Anzeige HamburgerIMMOBILIEN.de Interessante Kapitalanlage mit Blick über die Dächer Hamburgs Diese Immobilie in Schnelsen bietet neben einem großzügigen und lichtdurchfluteten Wohn- und Essbereich auch einen Sonnenbalkon. mehr