Wer bei den hochsommerlichen Temperaturen Abkühlung sucht, aber überfüllte Freibäder meidet, kann sich freuen: Nach der Sommerpause hat das Oldesloer Travebad wieder ab diesem Dienstag geöffnet. Tipp: In den neuen Wasser-Fitnesskursen sind noch viele Plätze frei.

Travebad ab Di 30.7., Öffnungszeiten: www.trave-bad.de, Konrad-Adenauer-Ring 1 e, Eintritt Erw. 4,– (mit Sauna 9,–), Ki. 6–16 J. 2,–

Ahrensburg: Trödelmarkt bei der Awo

Am nächsten Sonnabend (3. August) veranstaltet die Awo einen Trödelmarkt.

Die Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Ahrensburg plant einen Trödelmarkt. Sachspenden werden am Freitag, 2. August, von 9 bis 14 Uhr entgegengenommen. Autofahrer können bei Anlieferung im Heinz-Beusen-Stieg halten. Besonders gesucht sind Haushaltswaren, Kleinelektrogeräte, Handtücher und Bettwäsche. Der Erlös wird für soziale Projekte verwendet.

Trödelmarkt Sa 3.8., 9.30–14.00, Uns Huus, Manhagener Allee 17, frei

Sülfeld: Mit Pastor pilgern

Pilgern heißt, mit Gott und sich selbst unterwegs zu sein. Wer gut zu Fuß ist, kann Pastor Steffen Paar auf einem solchen Pilgergang (20 Kilometer) begleiten. Er startet mit einer Andacht in der Sülfelder Kirche. Der Weg führt über Grabau am alten Bahndamm entlang nach Bad Oldesloe. Dort sind eine weitere Andacht in der Peter-Paul-Kirche und eine Rast geplant.

Pilgern So 4.8., 9.30–ca. 16.00, Kirche Sülfeld, Am Markt 16, frei

Reinfeld: Handwerk und Handel

„Handwerk und Handel im Wandel in Reinfeld“ ist eine Sonderausstellung im Heimatmuseum der Stadt betitelt. Sie zeigt anschaulich, wie sich Handel und Gewerbe in Reinfeld entwickelt haben. Anhand der Exponate können Besucher spannende Details aus der Historie ehemaliger und noch existierender Firmen entdecken.

Sonderausstellung So 28.7., 10.00 bis 12.00, Heimatmuseum Reinfeld, Neuer Garten 9, Eintritt frei

Wentorf: Kinder und Spiritualität

In der Sommer-Kinder-Kirche mit der Wentorfer Pastorin Ulrike Lenz und ihrem Team beschäftigen sich Kinder von sechs bis zwölf Jahren mit der Seele. In Geschichten geht es um Freiheit, Vertrauen und inneres Wachstum. Dazu gehören entspannende, spielerische und kreative Elemente.

Sommer-Kinder-Kirche Mo 29.7., 9.00 bis 12.30, Martin-Luther-Kirche, Reinbeker Weg 27, Anmeldung Tel. 040/720 24 25, kostenfrei

Ahrensburg: Feiern mit Bürgerverein

Der Ahrensburger Bürgerverein feiert an diesem Sonntag sein Sommerfest. Von 12.30 bis 12.50 Uhr zeigt eine Linedance-Gruppe ihr Können. Jürgen Steinbuck sorgt mit seiner Band Die Drei ab 13.30 Uhr für Musik. Die Vereinsmitglieder bieten eine große Auswahl an herzhaften Speisen, Kuchen und Torten an.

Vereins-Sommerfest So 28.7., 11.00–17.00, Bürgerhaus Bagatelle, Bagatelle 1, Eintritt frei