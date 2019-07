Veranstaltung Hoffest in Delingsdorf bietet Vergnügen für Groß und Klein

Delingsdorf.. Am Sonnabend und Sonntag, 11./12. August, feiert der Erdbeerhof Glantz in Delingsdorf sein neuntes Hoffest. Auf dem Programm stehen Aktionen für Kinder und Familien, ein Kunsthandwerkermarkt sowie das Reitturnier. Die Bands Foreplay (Rock & Pop), Four Folks (irische und schottische Tunes) und El Paso (Country) wechseln sich auf der Bühne ab.

Die Jüngsten können auf dem Gelände viele Aktivitäten ausprobieren. Sportlich geht es bei Bungee-Trampolin, Hüpfburg, Kletterturm, den XXL-Fußballkickern und den Riesenwasserbällen auf dem Hofteich zu. Das Spielmobil des Kinderschutzbunds ist vor Ort, ebenso der Mitmachzirkus. Reitprogramm und Feuerwerk Wer es lieber ruhig angehen lassen will, kann sich am Spinnen und Filzen von Wolle versuchen. Ponys drehen ihre Runden auf dem Gelände (11 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr, ein Euro/Runde). Kinderschminken kostet 2,50 Euro. Für die ganze Familie gedacht sind Treckerfahrten, Fahrradparcours, Slackline, Barfußpfad, Biathlon-Station (ein Euro/fünf Schüsse), Torschussmessgerät und Fotostation. Kreisjägerschaft, Imkerei und Feuerwehr stellen sich vor. Der Verein Oldie-Schlepperfreunde zeigt alte Landmaschinen. Ollies Mitsingkonzerte für Kinder und Familien sind für Sonntag (12.30/15.30 Uhr) geplant. An beiden Tagen können Besucher bei den Spring- und Dressurprüfungen auf dem Turnier- und dem Dressurplatz zuschauen. Am Sonnabend wird auf dem Turnierplatz (18 bis 21 Uhr) ein abwechslungsreiches Showprogramm geboten. Zum Abschluss des Abends erstrahlt ein Feuerwerk (22 Uhr). Bleibt nur noch eine Frage: Wer gewinnt am Sonntag das Auto beim Glantz Erdbeercup (15 Uhr)? Hoffest Sa/So 10./11.8., ab 10.00, Eintritt frei, Zeiten & Programm: www.delingsdorf.glantz.de