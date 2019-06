Die Abendblatt-Wunschreportage: Entscheiden Sie mit

Ahrensburg. Möglicherweise – wahrscheinlich sogar – haben Sie, liebe Leserinnen und Leser, sich schon so manches Mal gefragt: Warum berichten die beim Abendblatt nicht mal über dieses Thema. Oder jenes. Oder auch das hier. Vielleicht kennen Sie etwas, was so überraschend, so skurril, so unterhaltsam oder einfach so schön ist, dass ganz viele andere Leser ebenfalls daran teilhaben sollten. Und ganz bestimmt gibt es auch Themen im Kreis Stormarn, die Sie ganz neugierig gemacht haben und von denen Sie gern viel mehr lesen möchten.

Jetzt haben Sie die Gelegenheit, ein Wörtchen mitzureden. Jetzt können Sie mitbestimmen, welche Geschichten wir recherchieren, fotografieren und aufschreiben. Wir geben Ihnen sinnbildlich eine Fernbedienung in die Hand, mit der Sie Ihr Programm wählen können.

Welche Reportage wollen Sie am kommenden Wochenende lesen? Ferien? Gibt es hier nur für andere: Arbeitsalltag auf dem Bauernhof Der Jakobsweg in Stormarn: Zu Besuch in der Pilgerherberge Klein Wesenberg Reisezeit ist Pannenzeit: Unterwegs mit einem Gelben Engel des ADAC

Wir beginnen zu recherchieren, wenn Sie entschieden haben

Apropos Programm: In den 80er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts gab es in den Sommermonaten den „ZDF-Wunschfilm“, bei der die Zuschauer per Telefon entscheiden konnten, welcher von drei zur Auswahl gestellten Filmen zur Primetime am Sonnabend um 20.15 Uhr gezeigt wurde.

Diesen Gedanken wollen wir nun in einem anderen Medium wieder aufleben lassen. Und natürlich unter deutlich anderen Voraussetzungen. Denn bei uns geht es nicht darum, ein bereits fertiges Produkt auszuwählen. Wir beginnen mit unserer Arbeit an der Wunschreportage erst dann, wenn Sie entschieden haben. Sie geben den Startschuss.

Bis Dienstagnachmittag können sie abstimmen

Dafür stellen wir Ihnen jede Woche, jeweils Sonnabends, drei Themen zur Wahl. Bis Dienstagnachmittag haben Sie dann Gelegenheit, sich für eine Reportage zu entscheiden. Am Sonnabend darauf lesen Sie dann ihre Abendblatt-Wunschreportage – und können dann wieder unter drei neuen Themen entscheiden.

Da uns zwischen Ihrer Entscheidung und der Veröffentlichung nur ein begrenzter Zeitraum zur Verfügung steht, wollen wir uns in diesem Format auf die klassische Reportage konzentrieren. Gern nehmen wir dafür auch Ihre Anregungen entgegen, werden die von Ihnen vorgeschlagenen Themen auf kurzfristige Umsetzbarkeit prüfen und dann gegebenenfalls in einer der nächsten Wochen zur Auswahl stellen.

Machen Sie uns Themenvorschläge

Und auch bei der Abstimmung geht es bei uns etwas anders zu, als einst beim ZDF. War damals zunächst die Postkarte und später das fernmündliche Televoting das Mittel der Wahl, können Sie bei uns ganz bequem im Internet abstimmen.

Natürlich können Sie uns auch jederzeit außerhalb dieser Aktion auf Themen hinweisen, denen wir nachgehen sollen. Wir freuen uns über Ihre E-Mail an die Adresse stormarn@abendblatt.de.