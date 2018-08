Wanderungen mit Ziegen erfreuen sich offenbar immer größerer Beliebtheit, das Haus der Wilden Weiden startet am Sonnabend zu einem Ausflug

Besondere Wanderung oder Märchenstunde in Ahrensburg, Konzerte in Lütjensee und Bad Oldesloe und ein Flohmarkt in Reinbek. Das ist los.