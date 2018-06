Veranstaltung Oldtimer starten in Reinfeld zu Ausfahrt durch den Kreis

Der MSC Holstein organisiert am Sonntag ab 10.01 Uhr eine sogenannte Veteranenfahrt Foto: MSC Holstein / HA

An diesem Sonntag beginnt in der Karpfenstadt wieder die Ausfahrt „Mäcki“ für historische Fahrzeuge. Siegererhrung am Nachmittag.